Danonoćno se radi na istrazi brutalnog ubistva Lane Bijedić, vještače se kamere, laptop: Evo šta sve je sumnjivo…

U Beogradu je kremirana Lana Bijedić, 19-godišnja Mostarka čiji je život točno prije tjedan dana brutalno ugašen.

Sve je počelo prošle nedjelje oko 11 sati kad je Lana rekla majci da ide na kafu s prijateljicom. U 12 sati i 10 minuta kamere s Gazpromove benzinske crpke snimile su djevojku kako pješači.

Ispostavilo se da se radi o Lani Bijedić. Kako je došla do navedene lokacije, nije poznato. Nagađa se da je stopirala ili da je krenula autobusom ili pak da ju je neko dovezao do navedene lokacije, piše Večernji list BiH.

Tragedija i istraga

Zatim je pješačila od pet do šest kilometara te je posljednji put viđena na kružnom toku Zvirovići. Nakon toga, poslije 19 sati pojavljuje se informacija da je pronađeno tijelo u rijeci Studenčici u Studencima kod Ljubuškog, a u večernjim satima prošle nedjelje potvrđeno je da se dogodilo ubistvo.

Obdukcija koja je uslijedila pokazala je da je djevojka brutalno udarana i davljena, a na kraju je počinitelj tijelo djevojke ubacio u rijeku.

Lokalni ribar, koji je do dana tragedije redovito boravio na toj lokaciji, prvi je pronašao tijelo i alarmirao policiju. Od tada do danas policija danonoćno radi na otkrivanju počinitelja, a MUP-u ZHŽ-a svoju podršku pružio je i MUP RS-a, kao i Veleposlanstvo SAD-a. Sve u cilju da počinitelj bude što prije pronađen.

S obzirom na to da se ubojstvo dogodilo u jednom mirnom mjestu gdje se ovakve stvari praktički ne događaju, šok je još veći. Ono što je istraživački tim Večernjeg lista saznao je i činjenica da je još u januaru ove godine Lana napisala svoju oporuku, a koji razlozi su naveli da 19-godišnjakinja, pred kojom je bio život i koja je prošlog ponedjeljka trebala nastaviti svoje školovanje na fakultetu u Sarajevu, to učini zasad nije poznato i istražitelji i na to pitanje žele odgovoriti.

Neobična je i okolnost da je djevojka nedavno deaktivirala svoj Facebook profil.

Pomoć Pokušava se doći do svih podataka s Lanina mobitela koji je pronađen, kao i laptopa koji se vještači.

S obzirom na to da su i neke izjave ispitanika u ovom slučaju ostale nedorečene, sve što je sumnjivo pomno se analizira,piše Depo

Istražitelji rade na više lokacija kako bi se ubicu privelo licu pravde i kako bi bila stavljena tačka na “i” ovog slučaja.

MUP Zapadnohercegovačke županije objavio je i saopćenje u kojem moli građane da ako imaju saznanja da se jave policijskoj postaji ili Upravi policije na telefonski broj: 039/830-808.

Loading..

loading...

Facebook komentari