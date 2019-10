NEZAPAMĆEN ZLOČIN U OKOLICI ZADRA: SEDAM MLADIĆA U GODINI DANA VIŠE PUTA GRUPNO SILOVALI 15-GODIŠNJAKINJU Sudac ih pustio na slobodu

Kako bi je dodatno uvjerili u svoje namjere, 15-godišnjakinju, a kasnije i kao 16-godišnjakinju, pretukao je u nekoliko navrata njezin bivši dečko koji je ujedno bio i jedan od silovatelja, piše Slobodna Dalmacija.

Za teška kaznena djela protiv spolne slobode, za spolni odnos bez pristanka, bludne radnje, prijetnje, tjelesne ozlijede i iskorištavanje djece za pornografiju na štetu maloljetnice policija je prijavila dvojicu 19-godišnjaka, tri 18-godišnjaka te dvojicu 17-godišnjaka. Petorica su iz istog mjesta, a dvojica žive u susjedstvu. Policija je prošli petak privela petoricu mlađih punoljetnika, bez dvojice osumnjičenih maloljetnika, a nakon što su u subotu ispitani u Županijskom državnom odvjetništvu i kod suca istrage Županijskog suda u Zadru, svi su pušteni da se brane sa slobode. Sudac istrage Ivan Marković, prema neslužbenim informacijama, nije našao razloge zašto bi petoricu osumnjičenih silovatelja zadržao u istražnom zatvoru, iako im je odredio mjere zabrane prilaska i komunikacije sa žrtvom ovog strašnog nasilja, koja inače živi s njima u istom mjestu!

Masovno iživljavanje

Djevojčica je, kako neslužbeno doznajemo, postala žrtva masovnog seksualnog iživljavanja sedmorice mladića od ljeta prošle godine, kada joj je bilo 15 godina. Djevojčica je bila dio istog društva koje se zajedno provodilo preko ljeta, a jedan o mladića među njima bio joj je bivši dečko. U jednoj večeri zajedničke zabave, na kojoj se konzumirao alkohol i droge, na 15-godišnjakinju su nasrnula trojica mladića. Među njima je bio i njezin bivši momak. Odveli su je u jednu sobu, zaključali i potom je jedan 19-godišnjak silovao. Tada su nastali i prvi mobitelom snimljeni filmovi s kojima će je kasnije ucjenjivati. Na kraju je njezin bivši dečko i istukao kako bi je “uvjerio” da o tome nikome ne govori, piše Slobodna Dalmacija.

Snimka je postala sredstvo ucjene kojom je sedam mladića od maloljetnice kasnije iznuđivalo seksualne odnose. Obećali bi joj da će snimku izbrisati ako ponovno pristane na seksualne odnose s njima, a kad bi ih ona odbila, oni bi joj prijetili da će snimku poslati njenim roditeljima, školskim prijateljima i drugima, te je tako “razotkriti”. Ucijenjena, prestravljena i psihički izmaltretirana djevojka je pod prisilom ponovno imala odnose s njima, a oni su to iznova koristili za snimanje novih filmova kojima su je opet ucjenjivali i tako nastavljali užasnu psihičku torturu, zlostavljanje i seksualno iskorištavanje djevojčice.

Prema saznanjima policije, u razdoblju od godine dana maloljetnicu su grupno silovali u najmanje šest navrata. Samo jednom u takvom silovanju sudjelovalo je dvoje mladića, u ostalim situacijama sudjelovalo ih je troje ili četvero. Svih sedam ih nikad nije bilo zajedno. Prema maloljetnici su se ponašali kao prema stvari, u jednoj situaciji su joj najprije doslovno rastrgali odjeću, i potom je seksualno iskoristili. Kad ih je djevojka na kraju molila da joj to više ne rade i da je ostave na miru, njezin bivši dečko je krvnički isprebijao uz prijetnju: “Ubit ću te ako prijaviš ili ispričaš o ovome policiji ili bilo kome!”

Priča dospjela do policije

Kako je cijela priča dospjela do policije, još nije poznato. Neki naši sugovornici kažu da žrtva iz straha nije htjela govoriti o tome što je mjesecima prolazila, niti obavijestiti policiji, iako je već duže vrijeme bila depresivna, povučena, izgledala je loše i s nikim se nije htjela družiti. Živjela je u svakodnevnom hororu da će biti razotkrivena i osramoćena, a pritom nitko nije znao kroz što prolazi i kako je njeni “prijatelji”, momci iz susjedstva, bešćutno iskorištavaju na najgori mogući način. Bojala se reakcije svoje obitelji i sredine, a ponajviše nasilnika da bi je stvarno mogli ubiti, piše Slobodna Dalmacija.

Drugi naši izvori tvrde da je prijava policiji došla od strane Centar za socijalnu skrb koji je o strašnom zločinu prema maloljetnoj djevojci doznao preko škole koju je pohađala i gdje su neki nastavnici bili jako zabrinuti za njeno zdravstveno stanje. Policija je dojavu dobila u četvrtak i već u petak privela osumnjičene.

Službene informacije o cijelom slučaju pokušali smo dobiti od Hrvoja Viskovića, glasnogovornika Županijskog suda u Zadru, ali na naše pozive i poruke u nedjelju nije ogovarao.

Strašan zločin prema djevojci duboko je potresao cijelo mjesto u okolici Zadra, ali i izazvao oprečne reakcije. U petak kada je petorica osumnjičenih bila privedena, zajedno s njima ispred Prve policijske postaje u Zadru došli su i njihovi roditelji i rodbina, koji su navodno glasno negodovali takvom postupku policije, optužujući žrtvu da je ona svojim ponašanjem njihovim sinovima dala povod za seriju masovnih silovanja tijekom godine dana.

Šokirani odlukom suca

Mještane s kojima smo razgovarali ipak je najviše šokirala odluka suca Markovića da nakon ispitivanja pusti na slobodu osumnjičene za višestruka, dugotrajna silovanja maloljetnice. Ne mogu vjerovati da im nije odredio istražni zatvor, odnosno da im je dozvolio da se vrate u isto mjesto, u istu sredinu u kojoj živi i žrtva, i koja, da stvar bude još apsurdnija, još uvijek nije sudski ispitana. Smatraju to ruganjem suda sa žrtvom, prepuštanjem žrtve počiniteljima da je dodatno zastrašuju i maltretiraju. Pitaju se kako će to utjecati na maloljetnu djevojku, a kako na njenu obitelj u jednoj maloj sredini gdje svatko svakoga zna. Kako će reagirati roditelji osumnjičenika i što će sve poduzeti da prikriju dokaze, da žrtvu prikažu u najgorem svjetlu, odnosno da je etiketiraju kao osobu “koja je zaslužila to što joj se dogodilo”.

Prema riječima naših sugovornika i reakcijama mještana na društvenim mrežama, osumnjičeni su svima dobro poznati kao nositelji delinkventnog ponašanja u mjestu te kao sudionici raznoraznih incidenata s elementima kaznenih djela koja su, kako tvrde, sustavno zataškani. O osumnjičenim mladićima govore kao o “tatinim sinovima”, djeci utjecajnih roditelja koji su angažirali “vojsku” odvjetnika da ih zastupaju, u čemu su očito uspješni. Naime, unatoč brojnim dokazima, među kojima su bila i dva filma i nekoliko fotografija samih silovanja pronađeni na telefonima počinitelja, te snažnom angažmanu državnog odvjetništva i zadarske krim policije koji su u rekordnom roku uspjeli sakupiti kritičnu masu dokaza, ispitati svjedoke i identificirati počinitelje, sudac Marković je odbio osumnjičenicima odrediti istražni zatvor.

Podsjetimo, Ivan Marković bio je sudac istrage u slučaju teškog premlaćivanja 40-godišnjak ispred noćnog kluba Hype u Zadru sredinom srpnja, kada su najmanje šestorica mladića teško pretukla vlasnika nekoliko zadarskih ugostiteljskih objekata, slomivši mu ruku i nos. Marković je tada odredio pritvor protiv petorice privedenih, a potom ih je jednog po jednog puštao na slobodu, iako je prvoosumnjičeni i kolovođa napada, cijelo vrijeme bio u bijegu. Prvoosumnjičenog je policija nedavno uhitila na području Karlovca, no odvjetništvo protiv nikoga od njih još uvijek nije podiglo optužnicu.

Grupno silovanje maloljetnice u Zadru zadnji put je zabilježeno 2013. godine na plaži Kolovare kad su petorica mladića u dobi od 16, 17, 18, 19 i 22 godine seksualno iskoristila 17-godišnju maturanticu, Jutarnji

