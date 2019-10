Je li fatalna Sunita prevarila istražitelje: Ubistvo Nine Ivankovića je naručeno?!

Bivša miss, Sunita Hindić Bošnjaković (21) pritvorena je zbog sumnje da je jednim metkom iz pištolja ubila hercegovačkog biznismena Ninu Ivankovića (55) nakon burne svađe u ranim jutarnjim satima, potvrđeno je u Kantonalnom tužilaštvu HNK. No, “Slobodna Dalmacija” navodi verziju prema kojoj je ubistvo počinjeno pod nešto drukčijim okolnostima, nego što je to dosad predstavljeno javnosti.

Nakon njene predaje policiji u Travniku objavljeno je da je Sunita u bijegu slomila obje noge, no navodno je riječ o lažnim povredama, odnosno da joj je gips stavljen upravo kako bi se izbjegao pritvor zbog mogućnosti bijega i da bi se dobilo na vremenu da se Sunitu skloni preko granice. U toj verziji, radi se o naručenom ubistvu koje je trebalo izgledati kao neplanirani zločin u afektu te su se osobe koje su sve organizirale morale pobrinuti i za Sunitin bijeg.

Žrtva i Sunita su poznate osobe koje su konstantno privlačile pažnju javnosti, svako u svom svijetu. Odmah po saznanju o ubistvu Nine Ivankovića i bijegu Sunite Hindić Bošnjaković, motiv te okolnosti zločina i bijega su postale glavna tema prepričavanja. Mještani Bune su posvjedočili kako je Sunita često dolazila u vilu, ali nisu željeli komentirati prirodu njenog odnosa s Ivankovićem. Prva verzija zločina je bila da su tu večer proveli u većem društvu kada su se njih dvoje posvađali te ga je ustrijelila. Nakon toga je krenula priča kako je Sunita iste noći od Ivankovića otišla u drugu sobu hotela kod jednog muškarca koji ju je izbacio vani. Zatim se, prema toj verziji, vratila do Ivankovića i usmrtila ga.

“Slobodna Dalmacija” piše da je te noći Sunita bila u vili do šest ujutro odakle je otišla taksijem da bi se vratila nakon otprilike sat vremena i usmrtila Ivankovića. Kantonalno tužilaštvo u odgovoru na upit novinara poslalo je službeni opis događaja. Sunita se sumnjiči da je u petak 4. oktobra, oko 7,15 sati, nakon što je došla do Vile Ivanković u naselju Buna kod Mostara došla do sobe u kojoj je bio Nino Ivanković i nakon svađe ga ustrijelila jednim hicem od čega je umro na mjestu.

Prema izjavi Sunite Hindić policiji, skočila je u rijeku i pritom slomila obje noge. Međutim, upućeni kažu kako je zbog terase koja se prostire do obale nemoguće odbaciti se do rijeke iz soba koje se nalaze iznad. Tada je kazano da su nađene njene cipele visokih potpetica i tragovi krvi ispod jednog od zidova. Ukoliko je skočila i slomila obje noge, nije mogla daleko stići, osim ako ju je neko čekao neposredno kraj vile s automobilom.

Upućeni kažu da je sačekao taksista koji je i dovezao do vile te je s njim otišla do Turbeta. Ubrzo se ponovno pojavljuju sumnje u slomljene noge jer se javio svjedok koji je izjavio da je vidio Sunitu kako je istrčala iz vile.

Sunita je u vrlo kratkom periodu, iste večeri nakon ubistva, uspjela pobjeći do Turbeta te je nakon prijave policiji odvedena u bolnicu u Travniku gdje joj je ukazana ljekarska pomoć. U travničkoj bolnici joj je dežurni ortoped stavio gips te su je nakon toga pripadnici MUP-a SBK predali kolegama iz kriminalističke policije HNK. Iako je Sunita došla u gipsu sa RTG snimkama polomljenih nogu, izgleda da su i policijski istražitelji iz Mostara posumnjali u postojanje povreda. Stoga su je u sklopu kriminalističkog istraživanja tokom subote ujutro odveli u bolnicu u Mostaru gdje je podvrgnuta pregledu tokom kojeg joj je uzeta krv i urin, što je uobičajeno kod počinitelja krivičnog djela. Osim toga su joj navodno ponovno pregledane noge kako bi se potvrdilo postojanje lomova na potkoljenicama. Tek nakon toga je odvedena u Kantonalno tužilaštvo u invalidskim kolicima.

Možda je upravo zbog sumnjičavosti vezano za povrede tužilaštvo ustrajavalo na pritvoru. Njihov stav je da bi puštanjem osumnjičene na slobodu, postojala opasnost od njenog bijega jer je uprkos povredi osumnjičena u vrlo kratkom periodu uspjela pobjeći na travničko područje, navode iz tužilaštva. Isto tako utvrđeno je da je često mijenjala adrese stanovanja, odnosno da je boravila na više adresa. Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Mostaru Marin Zadrić je također ocijenio da je sasvim utemeljeno i opravdano određivanje pritvora osumnjičenoj. Bez obzira na imobilizirane obje noge, na što je njena advokatica Nada Dalipagić ukazivala kao na glavni razlog nemogućnosti bijega i odbrane sa slobode.

Loading..

loading...

Facebook komentari