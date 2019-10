Fatalna plavuša Sunita Hindić-Bošnjaković mjesec iza rešetaka

Potvrdio je to Marin Zadrić, sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda Mostar, a nakon ročišta jutros održanog u toj pravosudnoj instituciji.

Iako se na ročištu njena odbrana, s poznatom mostarskom advokaticom Nadom Dalipagić na čelu, usprotivila prijedlogu za određivanje pritvora, jer, kako je navedeno, osumnjičena nema gdje pobjeći, posebno zbog činjenice da su joj slomljene obje noge, sudija Zadrić uvažio je prijedlog Tužilaštva HNK u kojem je navedeno da postoji mogućnost bijega osumnjičene, s obzirom na to da je često mijenjala adrese stanovanja i lokacije.

Da je zadobila lomove kostiju oba stopala, utvrđeno je i jučer u mostarskoj bolnici, nakon što je to zatražilo Tužilaštvo HNK. Hindić-Bošnjaković, nakon što se u petak navečer predala policiji u Turbetu kod Travnika, u Mostar je dovezena s gipsom na nogama i u invalidskim kolicima.

Iako je istražiteljima kazala da je skočila s trećeg sprata motela nakon što je shvatila da je ubila Ivankovića, i to u rijeku Bunu, oni su u to odmah posumnjali, s obzirom na to da je od objekta do rijeke dvoetažna terasa.

Prema preliminarnim rezultatima istrage, Hindić-Bošnjaković, kada se odlučila na bijeg, najvjerovatnije je skočila sa zida uz ‘Villu’, gdje su nađeni njene štikle i tragovi krvi.

Inače, odbrana na ovu odluku ima pravo žalbe u roku od 24 sata što će i iskoristiti.

