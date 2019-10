Banja Luka: Mladić pretukao muškarca koji mu je istukao majku

Prema informacijma portala “Srpska“, Panić se prvo posvađao sa Dmitrovićevom majkom (42) , a zatim je i fizički napao.

– On ju je tom prilikom više puta udario šakom po glavi i nanio joj više povreda u vidu hematoma i posjekotina. Kada je to vidio Dmitrović, on je zatim napao Panića i njemu nanio više povreda po glavi i tijelu – kaže izvor “Srpske”.

U Policijskoj upravi Banjaluka rekli su da im je prijavljena tuča i da su odmah izašli na lice mjesta, ali da nisu nikog zatekli.

– Daljim radom na terenu identifikovani su N. P. i M. D. i uhapšeni. O svemu je obaviješten i dežurni tužilac OJT Banjaluka – rekla je portaprol PU Banjaluka Marija Markanović.

