Muriz Memić: “Nisam se umorio, idem do kraja, neka se građani zapitaju koliko će ovo sve da košta”

Tužilac Sead Kreštalica pročitao je danas optužnicu, nakon čega je predsjedavajući Vijeća sudija Igor Todorović, slijedeći upute Vrhovnog suda Federacije BiH, koji je ukinuo presudu, pročitao koji se dokazi optužbe i odbrane odmah usvajaju i neće biti provedeni, piše “Avaz“.

Sudija Todorović naveo je da će se u pretresu ponovo pred Vijećem saslušati privilegirani svjedoci Vasvija Sejdović, supruga Ljube Seferovića, kao i Ana Rizvanović. Bit će saslušana i Bekrijina kćerka Višnja Seferović. Svjedokinja Hadžija Kopić, koja je, također, trebala biti saslušana, u međuvremenu je umrla.

Todorović je kazao da nalaz Centra za vještačenje ‘Zenit’ u Banjoj Luci još nije dostavljen. Sud je dobio dopunu da se u ovo saobraćajno vještačenje uključi i vještak medicinske struke.

Sljedeći nastavak zakazan je za 17. oktobar.

Nakon pretresa, novinarima su se obratili advokati Rusmir Karkin i Ifet Feraget te Muriz Memić, otac nastradalog Dženana. Memić otpočetka tvrdi da je njegov sin ubijen te da se nije radilo o saobraćajnoj nesreći.

– Neka se građani zapitaju ko ovo sve plaća i koliko će to na kraju koštati. Ne mogu me potkupiti, ja idem do kraja. Neću stati, moja je zadnja, ja ću na kraju preuzeti pravdu u ruke i riješit ću ovaj slučaj – poručio je Muriz Memić.

