Komemoracija doktoru Draganu Milaviću: O njemu i njegovom djelu će se snimiti film i napisati knjiga

– Doktor Dragan Milavić bio je jedan od motora odbrane Grada Mostara u najtežim danima za grad.

Čovjek je to o kojem buduće generacije moraju učiti i znati, jednako kao i o ostalim kolegama iz ratne

bolnice i drugim herojima odbrane Mostara. Ime doktora Dragana Milavića zlatnim slovima će biti

upisano u historiji ovog grada. Kada je bilo najteže davao je cijelog sebe, nesebično pomažući svima koji

su prošli kroz ratnu bolnicu. O onome što je bio i radio tek će se pisati knjige i snimiti filmovi, kazao je

ratni gradonačelnik Mostara Safet Oručević.

O Milavićevom životnom putu, školovanju, specijalizaciji govorio je doktor Guzin, kazavši da je zdravstvo

u Hercegovini i Mostaru ostalo bez velikog čovjeka i velikog stručnjaka. Serdarević se prisjetio školskih

dana, dana u Šantićevoj ulici koja je tad disala kao jedna porodica, dok je o najslavnijim danima odbrane

govorio Semir Drljević Lovac.

On se prisjetio da su vojnici Milavića zvali komandantom, te da su svi s većim moralom išli na linije

fronta, znajući da će ih ako bude potrebe liječiti doktor Milavić.

– Nije pravio razliku među pacijentima koji su mobilisani i onima koji to nisu bili. Nije pravio razliku ni sa

ljudima iz neprijateljskih vojski koje je liječio, rekao je Drljević, kazavši da je doktor bio veliki borac i veliki čovjek

