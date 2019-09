Detalji ubistva Irme Forić: Senad slao prijeteće poruke dok je sjedio pored Irminog tijela

Tražio pare

Kako “Avaz” otkriva, kada je ovaj muškarac saznao da je poruke primao u vrijeme ubistva, svoja saznanja odmah je proslijedio policiji.

U razgovoru s istražiteljima on je kazao da je Senada Basarića upoznao 11. jula ove godine u Glavatičevu prilikom kupoprodaje ugostiteljskog objekta “Zrno bibera”. Dogovorili su se o kupovini za 15.000 KM, nakon čega su u Općini Konjic potpisali papire u vezi s kaparom.

Sljedeći put su se sreli 15. avgusta, te mu je svjedok dao 1.000 KM koje mu je Senad tražio, jer su mu hitno trebale pare. Dogovorili su da će ostatak biti isplaćen kasnije. Sastali su se ponovo 27. avgusta u Sarajevu te je svjedok Senadu kazao da je saznao da objekt nema potrebne dozvole, kao i da ima nalog za rušenje.

Detalji poruke

Tada je Senadu ponudio 4.000 KM ili da mu vrati pare ili da odustanu od daljnje saradnje. Dogovorili su se ipak da konačna cijena bude 10.500 KM, odnosno da on Senadu da još 4.000 KM. Novac mu je odmah dao tog dana, nakon čega su ovjerili izjavu u Općini Novi Grad.

– Od tada više nisam imao kontakta sa Senadom – naveo je svjedok.

On je zbog toga bio ne malo iznenađen kada je 17. septembra na njegov mobitel stigla prijeteća poruka: ”Doći će i tebi tvojih pet minuta, ucjenjivao si me da bih snizio cijenu svog objekta. Stići će te sve u životu. Ako ne zakonom, onda pravda majke prirode. Lopove, ako imaš djecu… vidjet ćeš da će ti se vratiti. Znam da si umiješan u vandalizam na mom objektu, samo da me prestrašiš ti i tvoj potrčko. Eto, uspjeli ste… I to je to… misliš. E varaš se!!! Sve je tako providno”, napisao je Senad koji je već tada okrutno ubio Irmu.

Svjedok mu je odgovorio da će to smatrati prijetnjom, te ga pokušao kontaktirati, ali mu se nije javljao. Sljedeći dan, 18. septembra, pročitao je u medijima da je Senad osumnjičen za ubistvo.

Kao što je već poznato, Basarić je tvrdio u policiji da je Irma nesretnim slučajem nastradala u ponedjeljak, 16. septembra, a da se on 17., kada je prijetio svjedoku, navodno pokušavao četiri puta ubiti. Nakon toga je otišao u Bradinu, da bi se vratio 19. septembra, kada je i uhapšen.

Gušio je i usmrtio daskom

Obdukcjom je utvrđeno da je Senad Irmu gušio i tvrdim predmetom udarao po glavi s desne strane. Najvjerovatnije je da ju je usmrtio drvenom kuhinjskom daskom, za koju je rekao da je nesretna žena na nju pala. Basariću je određen jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od bijega i uznemiravanja javnosti.

