Rajković izvršio veliku nuždu ispred džamije u Gacku, pa slao poruke imamu Nuhiću

Prije nekoliko dana ispred centralne džamije Mehmed age Zvizdića u Gacku Danel Rajković, koji je poznat po konstantnim prijetnjama imamu Emiru efendiji Nuhiću, izvršio je veliku nuždu, a što su zabilježile nadzorne kamere. Rajković je još na slobodi i za sada, bez ikakvih sankcija, nastavlja sa slanjem gnusnih poruka, a očito s riječi prelazi i na djela. Pitanje je šta je sljedeće što bi Rajković mogao uraditi.

Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gacko Sadet efendija Bilalić kazao je kako ga je prizor zatekao po dolasku u džamiju.

– Nakon što smo pregledali video snimke da utvrdimo o čemu se tačno radi, pozvali smo policiju i pretpostavili smo o kome se radi. Izvjesni Danel Rajković obavio je veliku nuždu pred džamijom. Nakon toga sam dobio poruku od kolege imama Nuhića kojem je Rajković poslao poruku u kojoj je napisao šta je učinio. On je time potvrdio da je to on na snimku – kazao je Bilalić.

Istakao je kako do sada nisu imali ovakve incidente u svojoj lokalnoj zajednici.

– U januaru je kroz Kulu prošla kolona sa zastavama i tada smo pozitivno odreagovali sa lokalnom zajednicom. Zaista me raduje današnja posjeta predstavnika Srpske pravoslavne crkve, glavnog paroha Velimira Kovača, koji je odmah došao. I dolazak komandira Policijske stanice u Gacku Danila Mrkovića. Oni su iskazali podršku – kazao je Bilalić.

Ističe kako ne želi da se ovaj događaj protumači pogrešno.

– Riječ je o psihičkom bolesniku. Nas zabrinjava da nakon verbalnih prijetnji kolegi Nuhiću, koji je stotinama kilometara udaljen od njega, sada je počeo da djeluje agresivno. Ne treba zaboraviti da je taj čovjek svojim roditeljima bacio bombu prije nekih 12 godina, te da je svom rođenom ocu nanio teške tjelesne povrede. Policija će ga privesti i pokušat će to povezati vjerovatno sa predmetom koji se već vodi – kazao je Bilalić.

Efendija ističe kako je evidentno da se radi o čovjeku čije je ponašanje izuzetno problematično te se nada da će on “trajno biti sklonjeni sa ulica jer predstavljaju opasnost“.

Još jednom je Rajković uputio i strašne prijetnje i vulgarne poruke imamu džemata Blagaj u Bosanskom Novom Emiru Nuhiću.

Nuhić je za “Faktor” kazao da u srijedu ima razgovor sa nadležnim tužiocem u vezi prijetnji koje je dobijao od Rajkovića.

– Volio bih da se ovo nije desilo, a bojim se da je sada počeo prelaziti sa riječi na djela. Nije mi svejedno, ne znamo šta će dalje biti. Nervozan sam kada znam da je već ranije počinio neka krivična djela – kazao je Nuhić.

Glasnogovornica Policijsku uprave Trebinje Vanja Antelj za “Faktor” je kazala da “policijski službenici postupaju po prijavi“.

– Policiji je osoba S.B. prijavila da je N.N. lice 21.09. oko 21.40 sati izvršilo fiziološku potrebu ispred islamskog vjerskog objekta džamije. O događaju je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje – kazala je Antelj, prenosi “Faktor“.

