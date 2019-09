Detalji ubistva policajke Irme Forić: Senad Basarić zabranio joj da nosi kratke suknje i štikle

– Način izvršenja je okrutan, fizičkom snagom, pritiskom na vrat žrtve uz nanošenje udaraca pogodnim sredstvom s desne strane glave – istaknula je tužiteljica Željka Tomić-Andžić, koja, zajedno s tužiocem Senadom Hrapom, vodi istragu.

Kratka izjava

Sljedeći odbranu svog klijenta, koji je istražiteljima ispričao da se Irma okliznula na kečap i pala na drvenu kuhinjsku dasku, tražio je da se prijedlog odbije. I kada se očekivalo da Basarić ustane i kaže kako pati zbog smrti voljene osobe, s kojom se trebao vjenčati, njega je pogodila izjava tužiteljice da nije zvao Hitnu pomoć i da je pobjegao sa mjesta zločina.

– Da sam htio bježati, ne bih pobjegao u papučama i kratkim hlačama. Sve naše stvari ostale su u koferima – rekao je Basarić, koji je za sebe rekao da je trenutno nezaposlen i da je u očekivanju njemačke penzije.

Nastradala je, najvjerovatnije, ubijena drvenom daskom, a tužioci se jučer nisu dotakli motiva za ovaj svirepi zločin, koji je nesumnjivo počinjen iz strasti. Basarić je istražiteljima svoju vezu s Irmom prikazao idiličnom, ali se, prema izjavi njene kćerke, čini da u njihovoj vezi nije sve funkcioniralo.

Kćerka je potvrdila da joj je majka u maju putem Facebooka upoznala Basarića. Poslije je Irma upoznala Senada sa svojom porodicom pa i s kćerkom.

Promijenila i broj

– Nakon više druženja, zaključila sam da je zaljubljen u moju majku i patološki ljubomoran, jer joj je zabranio da nosi kraće suknje, štikle i da se šminka. Bilo mi je to čudno, jer je majka na sve pristajala bez pogovora. Na njegov zahtjev je promijenila i broj mobitela te je ukidala i ponovo vraćala profil na društvenim mrežama – kazala je Irmina kćerka.

Navela je da majku, otkako je upoznala Senada, više nije mogla viđati nasamo, već je Senad uvijek bio prisutan. Kada su ona i brat pokušali u avgustu razgovarati sa majkom u vezi sa promjenama u njenom ponašanju, Senad je uvrijeđen slao poruke da je iznenađen zbog toga. Nakon toga je otišao u toku noći na vrata njenom bratu, bos i bez cipela, rekavši da se posvađao s Irmom.

Kada je nakon 17. septembra uzaludno pokušavala dobiti majku, Irmina kćerka se u srijedu, 18. septembra, zajedno sa suprugom, uputila u njen stan, gdje su je pronašli mrtvu.

Pronađeni tragovi krvi

Uviđajna ekipa je, ušavši u stan na Dobrinji, zatekla tijelo Irme Forić u kuhinji. Ležala je na leđima u bijelom ogrtaču, a u desnoj ruci nalazila joj se drvena daska za rezanje. Bilo je i tragova kečepa. U stanu je bilo tragova krvi, i to na prekidaču do ulaznih vrata, na zidu do prekidača, na ulaznim vratima te ispod glave nastradale.

Ponio i ključ od sefa

Pretresom Senada Basarića, kod njega je pronađen ključ automobila Renault Megane, koji je unajmio u Mostaru. Kod njega je pronađen i ključ od Irminog stana te ključ od sefa koji se nalazi u njenom stanu.

