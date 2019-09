Na autopijaci u Sarajevu “pali” šverceri duhana, inspektori zaplijenili velike količine robe

Akcija će prema pretpostavkama trajati do večeras, a inspektori i policija su od jutros oduzeli značajne količine akcizne robe. Prije svega se to odnosi na duhan i duhanske proizvode. Kako saznaje “Klix” do sada je jedno manje teretno vozilo puno oduzete robe.

Do kraja dana bit će poznati cjelokupni podaci o količini oduzete robe i njena tržišna vrijednost.

Federalna uprava za inspekcijske poslove naknadno će saopštiti i podatke o poduzetim mjerama i kontrolisanim osobama.

Za sada je oduzeta velika količina rezanog duhana, ali i paklica cigareta. Oduzeta je i određena količina falsifikovane robe, obuće, falsifikovanih “dormeo” proizvoda i drugih predmeta.

