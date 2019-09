Dva posljednja samoubistava uznemirila bh. javnost ,alarm za uzbunu .Zašto se mladi ubijaju

Samoubistvo Naide Čičak (22) iz Zenice, koja je odlučila oduzeti sebi život zbog nesretne ljubavi, te Ilhane Krak (24) iz Jajca, šokirali su bh. javnost i zasigurno predstavljaju alarm za cijelo duštvo.Negativni standardi

Nesretna Naida Čičak, upućujući poruke beznađa, raznijela se bombom u unajmljenom stanu. Bila je u trećem mjesecu trudnoće. Samo nekoliko dana kasnije, lijepa i povučena Ilhana Krak objesila se u porodičnoj kući u Jajcu.

Sarajlije još nisu zaboravile ni tragičnu ekskurziju Srednje tehničke škole za grafički dizajn i multimedijsku tehnologiju s Ilidže u Češkoj, gdje se ubio 17- godišnji učenik. Zeničanin Mevsudin Murtić(24) nije želio više živjeti kada mu je došla tužba zbog kredita, te je skočio sa 17. sprata.

Zašto se mladi ubijaju, pitali smo psihologinju Lejlu Šaćirović, koja napominje da se mladima danas nameću standardi koji podrazumijevaju idealan način života, luksuz i raskoš.

– Međutim, to može negativno utjecati na psihu mlade osobe, koja se još pokušava ostvariti u privatnom i profesionalnom odnosu. Mladi koji padnu u depresiju naglašavaju negativne stvari u svom životu, a minimiziraju sve što ih okružuje – govori Šaćirović.

Određeni razlozi

Dodaje da ih upravo sve to dovodi do osjećaja beznađa, što, nažalost, u nekim slučajevima rezultira fatalnim ishodom ako se na vrijeme ne potraži stručna pomoć.

Sociolog Dželal Ibraković naglašava da se samoubistva dešavaju širom svijeta i svoj razlog imaju u psihičkim i zdravstvenim svojstvima čovjeka, nemogućnosti da se nose sa situacijom.

– Ljubavne priče, nažalost, nekad imaju i svoj tragičan kraj. Kada su u pitanju samoubistva, na mlade ljude ima utjecaj i teška socijalna situacija. Glavna osobina čovjeka koja mu je pored slobode i zdravlja potrebna jeste mogućnost da planira, posebno je to izražajno kod mladih. Oni moraju imati viziju onoga što ih čeka. Onog trenutka kada nema te vizije, dolazi do dezorijentacije i to, nažalost, završi ili odlaskom ljudi u alkoholizam i neke druge društvene anomalije, ili odlaskom iz države – kaže Ibraković.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da skoro 800.000 ljudi godišnje počini samoubistvo.

Strah od budućnosti

Sociolog Dželal Ibraković napominje da su ljudi svakodnevno suočeni s negativnim vijestima iz svijeta i naše zemlje, što u njima stvara strah pred budućnošću.

– Mi sve traumatično proživljavamo. Mislim da smo suočeni s negativnim vijestima, sve je katastrofično i neizvjesno. Običan čovjek jednostavno je izgubljen u toj šumi negativnih vijesti, pa kaže – ili ću pobjeći ili napustiti ovaj svijet – ističe Ibraković,piše Avaz

