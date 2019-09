Poginuo srpski reper Gru

Kako saznaje “Blic“, on je tragično stradao oko 15.20 časova, a iz vode su ga izvukli prijatelji.

Pozvana je Hitna pomoć, a ljekar je konstatovao smrt na licu mjesta.

Gru je rođen 8. marta 1973. godine u Dimitrovgradu u Crnoj Gori.

Nakon što je izdao prvi rep album u Srbiji 1995. godine pod nazivom “Da li imaš pravo” Gru izdaje komercijalno najuspješniji rep album u Srbiji ikada “Gru2” 1996. godine, postajući lider stare škole srpskog repa koju su činili C-Ya, Who Is The Best, Monteniggers, Rhytm Attack i dr. Sa velikim hitovima “5-ak”, “Biću tu”, Gru je na albumu provukao i gangsterski prkosnu himnu “Srce” i emotivno slamajuću “Dosta mi je svega”, uspostavljajući sjajan balans između komercijalnog i andergraunda. Do danas, niko u Srbiji nije uspio napraviti usphešniji rep album.

Postao je poznat po objavljivanju provokativnog spota za pesmu “Biću tu” 1996. godine. Naime, u njemu su se pojavile djevojke iz, tada buduće, grupe Models, a ispod su bili ispisani nasumično birani brojevi, po uzoru na reklame za hot-lajn. Međutim, ti brojevi su zaista postojali, pa je kasnije u spotu preko tih brojeva pisalo rasprodato. Ostali Gruovi singlovi sa drugog studijskog albuma su “Srce”, “Dosta mi je svega” (sa dva različita video-spota) i “5-ak”.

Godine 2010. sa Ajs Nigrutinom snimio je spot za pjesmu “I dalje me žele”.

