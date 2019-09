Ispovijest žene koju je silovao HDZ-ov zastupnik Damir Škaro: Za šutnju mi nudio 80.000 eura

Bio je kao svaki radni dan. On je mene doslovno napao sleđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje ruke stavio mi je iza leđa, stavio me u klinč, lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane, onda mi je rekao da nemam ja šta govoriti da prekine, ja ću raditi što ja hoću, a budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te – priča žena nastavljajući:

Onda mi je rekao da nemam ja šta govoriti da prekine. ”Ja ću raditi što ja hoću. Budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te.’ Ja sam se pokušala izvući. Međutim, zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće. Najgore od svega je što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane… Što sam ja više dolje klizila, to mi je zadirao prste još dublje – ispričala je kroz suze Škarina žrtva.

Ruke mi je držao odozdo, apsolutno nikako se nisam mogla izvući, govori žena kroz suze.

Što se više odupirala, to je bio agresivniji.

Kad sam se uspjela iščupati, rekla sam mu da odlazim i da je naša saradnja gotova. Ja sam doslovno izgubila svijest. Kako sam se iščupala, ne znam – rekla je.

Nekako je ipak uspjela. Na svoju sreću, jer u glavi joj se tada samo vrtjela njegova prijetnja da će je silovati. Ali to je već i učinio.

Ja mislim da svaka žena koja to doživi da se zapita je li ona kriva. Znam da je to krivo, ali tako se osjećam. Jesam li nešto krivo napravila, rekla… Ali ja nikad njemu nisam dala dozvolu za takvo nešto. Za takvo nešto treba dozvola, treba se reći da – rekla je.

Čula je da nije jedina, više je žena uplakano izlazilo iz njegovog ureda.

Znam da su se cure njega bojale, da su plakale kad su izlazile iz njegovog ureda. Dogovarale su se da zajedno idu doma da niko ne ostane sam s njim. Pričale su mi da ih je napadao. Svašta je radio – priča kroz suze.

Uplakana žena rekla je da je dva dana plakala.

Bojim se za svoju djecu. Zato što se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi. Rekla sam svojim roditeljima što se dogodilo, tata mi je rekao da odmah idem na policiju. Ali mene je bilo strah i sram – priča Škarina žrtva.

Odmah u ponedjeljak je otišla doktorici da otvori bolovanje, no ona je odmah shvatila o čemu se radi i prijavila je sve policiji. Žena je ispričala i kako su joj za sve saznala djeca.

Zato što se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi. Tog dana, kad je doktorica sve prijavila policiji, negdje oko 2:30 je meni stigla njegova poruka: ‘Kako su ti djeca’ – govori žena.

Pritom ne može suspregnuti suze.

Policija Škaru nije nazvala ni 13 dana nakon silovanja, navodi se u emisiji.

Ja ne znam na što je on sve spreman. Ne želim ni pomisliti – rekla je žena.

Otišao je u Bosnu i Hercegovinu u 18 sati istog dana kad je prijavljeno silovanje.

Rekao mi je: ‘Možemo li kako pomoći?’ Ja sam to definitivno shvatila kao nekakvu pomoć finansijsku ili nešto, da se cijeli taj slučaj zataška. Nakon toga se pojavljuje naš jedan zajednički poznanik koji mi je rekao da su ga kontaktirali. Otvoreno mi je to priznao i nudili su pozamašan iznos – kazala je ona.

Ponuđeno joj je 80 hiljada eura.

Damira Škaru ekipa ‘Provjerenog’ uspjela je kontaktirati telefonski. Govorio je da ih ne čuje, a onda je veza ubrzo prekinuta. Škaro se na telefon više nije javljao. Pozive je preusmjerio na ured Autokluba Siget, gdje je poručeno da će biti dostupan u četvrtak. No, on je u srijedu uhapšen na graničnom prijelazu kada se iz BiH vraćao u Hrvatsku.

Škari je zbog sumnje za silovanje i seksualno napastovanje određeno 30 dana istražnog zatvora zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i opasnosti ponavljanja djela, a tereti ga se još i za prijetnju. Škaro je na ispitivanju navodno tvrdio da nije kriv. U popodnevnim satima je prebačen u Remetinec.

Škaru, kojeg je policija uhapsila u srijedu ujutro na graničnom prijelazu Stara Gradiška, prilikom ulaska u Hrvatsku iz BiH, prijavila je doktorica kojoj je žrtva ispričala da je bila silovana početkom avgusta. Žrtva je, pak, naknadno Škaru prijavila i zbog prijetnje.

Iza sebe Škaro ima tri propala braka.

Kada su mu 2006. godine, u jeku bitke za prevlast u autoklubu ‘Siget’, najvećem u Hrvatskoj, zapaljena dva automobila, za to je javno optužio tadašnje čelnike HAK-a.

Ako nemam u sportu problema, ako nemam u znanosti, imam tu. Svi moji poslovi su legalni. Jedino sam s 10 strana tužen od Družaka i Bikića i jedino od njih mogu očekivati ovo – rekao je tada Škaro, prenosi “Hayat“.

