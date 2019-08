Oglasio se brat Ronalda Osmanovića: “Nazvao me mlađi brat i rekao da je Ronald likvidiran”

Loading..

Njega je, kako ranije izvještavano, a kako je i sam kazao, u samoodbrani ubio maloljetni Ejjub D.

Zbog ovog slučaja uhapšene su dvije maloljetne osobe, koje su nakon saslušanja u policiji, predate Tužilaštvu Kantona Sarajevo, gdje će biti zadržane 24 sata.

Brat ubijenog Ronalda, Leon Osmanović ispričao je kako ga je o ovim događanjima obavijestio mlađi brat.

– Nazvao me mlađi brat i rekao da mi je brat likvidiran. Nazvao sam oca. On je već bio u Novom Gradu u policijskoj stanici. Kad sam došao ovdje kod semafora policija je bila tu i radila uviđaj. Čitao sam na internetu da ima 17 godina, a moj brat ima 21 i rekao da nije to on. Kasnije smo dobili informaciju da je on nastradao, nedužan. Ne znam šta se dogodilo. Nismo još nikakvu informaciju dobili. Kako sam čitao preko drugih medija on je pomagao nekome. Kako je razdvajao nedužan je i stradao – ispričao je Osmanović.

Podsjetimo, 15-godišnji Ejjub D. u nedjelju je hladnim oružjem usmrtio 21-godišnjeg Ronalda Osmanovića.

Policija je nakon događaja u sarajevskom naselju Saraj – Polje uhapsila Silvija G. (27), koji je, zajedno s nastradalim Ronaldom, sjekirom nasrnuo ma Ejjuba i njegovog starijeg brata Davuda D. (17), nanijevši mu teške povrede.

– Žao mi je što sam to učinio, uradio sam to u samoodbrani, iz straha za svoj život i život mog brata – kazao je Ejjub tokom saslušanja, prenosi “Avaz“.

