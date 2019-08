Žena iz BiH se utopila u Herceg Novom

Advertisements Loading..

Iz službe Hitne pomoći su utopljnicu prebacili u Opštu bolnicu Meljine. Na internom odjeljenju su mogli samo da konstatuju smrt, najvjerovatnije usljed infarkta ili moždanog udara.

Kako su kazali “Radiju Jadran”, starija gospođa je bolovala od dijabetesa, a prethodnih se dana, po pričanju komšinice koja je bila sa njom, žalila na zdravstvene tegobe.

Kupanje u moru za nju je bilo kobno, kao i za još troje starijih utopljenika proteklih sedam dana, navode ljekari sa internog odjeljenja Bolnice Meljine.

Prema njihovim navodima, ne pamte da je kao ovog ljeta bilo toliko slučajeva utapanja starijih ljudi u Herceg Novom.

Iz Bolnice su apelovali na sve, pogotovo one starije dobi, da budu kritičniji i obazriviji prema sopstvenim mogućnostima, da redovno koriste terapije, da izbjegavaju nagle ulaske u more, pogotovo u periodu od 10 do 17 sati, da paze na ishranu, piju dosta tečnosti, čajeve i limunade, javlja “RTCG“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari