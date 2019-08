Inspektor iz Čapljine prijetio Sarajliji u Neumu koji je inače i fotoreporter: “Taj ćelavi policajcima je počeo govoriti da je on njihov kolega i da zna kako se radi uviđaj”

Advertisements

Incidentu je, kako se navodi u tekstu “Oslobođenja“, prethodila saobraćajna nesreća u kojoj je Kajmović nenamjerno, svojim vozilom okrznuo automobil policajca.

Ljudevit Marić, portparol MUP-a HNK-a potvrdio je da je protiv Balavca pokrenuta istraga.

“Predmet je zaprimljen i u proceduri. Kad se završi istraga, stranke će biti obaviještene o rezultatima“, rekao je Marić, koji je dugo godina bio na čelu Unutrašnje kontrole.

On je pojasnio da je policajac postupio neprimjereno, bez obzira na to što nije nosio uniformu ili bio na dužnosti.

Kajmović je rekao da se incident desio 20. jula.

“Bio sam u Neumu tri dana sa porodicom, suprugom i dvoje maloljetne djece. Pošao sam kući 20. jula oko podneva. Oko 12.30 desila se saobraćajna nezgoda. Prilikom izlaska iz Neuma na magistralu slučajno sam svojim očešao drugo vozilo – Citroen C4. Kako – ne znam. Vozač tog vozila, inače krupan čovjek, visine oko dva metra, ćelav, izletio je iz auta kao pomamljen i počeo da viče, da me vrijeđa, psujući mi majku, prijeteći da će me sravniti sa zemljom. Djeca koja su to sve gledala i slušala doživjela su traumu, posebno, kad je krenuo ka našem autu. Srećom, u blizini je bila policijska patrola PS Neum. Policajci koji su stajali preko puta odmah su pritrčali i udaljili ga od mene. Sreća je da su bili tu. Boga pitaj šta bi bilo sa mnom da nisu bili tu. Jedno dijete počelo je da plače i nikako ga nismo mogli smiriti“, sjeća se Kajmović.

Dodaje da je policija uradila uviđaj, ali da protiv Balavca ništa nisu poduzeli.

“Taj ćelavi policajcima je počeo govoriti da je on njihov kolega i da radi kao inspektor u PS Čapljina i da zna kako se radi uviđaj. Kasnije sam saznao kako se zove. Smatram da je policija pogriješila jer je trebala da napiše da je narušavao javni red i mir. Poslije sam platio kaznu i otišao u policiju u Neumu. U policiju su mi rekli da kod njih mogu da napišem prijavu protiv Balavca, da je tu ostavim ili da je predam u Mostar. Ja sam otišao u Mostar s potvrdom koju su mi dali u Neumu i u takozvanoj ‘Kamenoj zgradi’ u kojoj se nalazi MUP podnio prijavu Unutrašnjoj kontroli. Nakon četiri dana zvali su me iz Unutrašnje kontrole da pitaju šta se desilo, te sam im objasnio. Međutim, oni su dobili zabilješku iz PS Neum na kojoj piše da me Balavac samo verbalno napao. Ne piše da je psovao, prijetio, vrijeđao me i htio da me bije pred djecom. U policiji su mi rekli da to nije prvi slučaj i da su i prije s njim imali problema, odnosno da je neke momke u Neumu prebio prije nekoliko godina“, navodi Kajmović.

“Ovakve stvari se dešavaju, rekao mi je taj policajac zato što nema adekvatnog komesara koji bi slične situacije rješavao i sankcionisao. Kako sam iz MUP-a HNK-a čuo, Balavac je i u julu 2016. imao incident u Neumu sa dvojicom Bosanaca koji su se žalili da su pretučeni. Kasnije je sve zataškano, jer je, a kako sam čuo, u incidentu navodno učestvovao tadašnji ministar prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK-a. Balavac je razriješen odgovornosti, a ta dvojica Bosanaca su platili prekršajne kazne! Nadam se samo da i ovaj put neće tako ispasti“, kaže Kajmović, prenosi “NAP“.

