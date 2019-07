Tragedija u Širokom Brijegu: Brat i sestra smrtno stradali od posljedica trovanja plinom

Advertisements

Kako su potvrdili za “Avaz“, poginuli su brat i sestra, dok je povrijeđen muškarac, koji je suprug nastradale žene.

Kako saznajemo smrtno su stradali Ivana C. (38) i njen brat Antonio Z, (24), a u kritičnom stanju u SKB Mostar prevezen Ivica C (44). On je muž od Ivane C.

Do nesreće je došlo kada je čistio čatrnju koja je neslužbeno dugo bila zatvorena kada se počeo gušiti plinom.

Ona i njen brat su mu priskočili u pomoć, ali nažalost, su se otrovali i uprkos brojnim medicinskim ekipama nije im bilo spasa.

Saznajemo da je jedna osoba završila u bolnici u SKB Mostar.

Na licu mjesta se obavlja uviđaj i više informacija o ovoj tragediji kako je rekla dežurna kantonalna tužiteljica bit će poznato sutra.

Advertisements

loading...

Facebook komentari