Agius: Pokušavaju zakopati istinu, naravno ja to osuđujem

Advertisements

Danas u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari obilježava 24. godišnjica genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica i ukop identifikovanih žrtava genocida iz jula 1995. godine. Među prisutnima je i Carmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MMKS), prenosi “Oslobođenje“.

Na pitanje da, uprkos presudama Haškog tribunala, određeni političari iz Srbije i BiH nastavljaju poricati genocid Carmel Agius je odgovorio:

“Kao što sam rekao ranije u nekoliko navrata, posebno prije tri sedmice na konferenciji u Sarajevu, to se moglo očekivati. Između ostalog, zato što je prošlo relativno malo vremena i rane su još otvorene. To je pitanje onih koji su odgovorni za genocid i onih koji ih podržavaju. Pokušavaju zakopati istinu. Naravno, osuđujem to. Drago mi je da je EU prije nekoliko dana objavila slične osude”, rekao je Agius.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Advertisements

loading...

Facebook komentari