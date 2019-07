Povodom 24. godišnjice genocida u Srebrenici oglasio i Stefan Schwarz bivši član njemačkog parlamenta i počasni građanin Sarajeva

Advertisements

“Do danas za te stravične zločine nedostaje ozbiljno izvinjenje iz Srbije. Naprotiv, Vučić i Dačić nakon pada starog režima, sada pod novim okolnostima, nastavljaju sa svojim planovima za “Veliku Srbiju”. Sa Putinom kao njihovim najvažnijim saveznikom, uprkos obećanjima da će poštovati principe Evrope, oni otvoreno i često prikriveno rade protiv Evropske unije, prenosi “DW“.

Dok kod kuće propovijedaju ancionalizam, sa Berlinom, Briselom i Vašingtonom pregovaraju o onome šta Merkel, Makron i EU žele da čuju.

Onaj ko Srbiju bez njene unutrašnje metamorfoze i obnove uvede u EU, taj uvozi postojeći fundamentalizam, agresivni nacionalizam i petu kolonu Moskve…

Istovremeno, zločinci tog vremena se i dalje u Srbiji slave kao heroji. Država koja još uvijek slavi masovna ubice kao nacionalne heroji u Evropi 2019. godine? To je isto kao kad bi danas u Njemačkoj slavili Hitlera i Gebelsa. Nevjerovatno.

Istorija se ponavlja onda kada iz nje ništa ne naučimo. Srbija još nije ništa naučila iz istorije, a čini se ni da EU još uvijek ne želi naučiti lekcije iz istorije”, napisao je Schwarz.

“Srebrenica je vrhunac zakazivanja civilizovanog svijeta nasuprot brutalnom i fundamentalističkom nacionalizmu. Nakon 30 godina ne uspijevamo da popravimo sve ono što smo mogli, što smo dugo nijemo gledali i zbog toga snosimo odgovornost. Još uvijek važi ono što je važilo u ratu, a to je da će se sudbina Evrope odlučivati njenim ophođenjem prema Bosni a odlučujuće pitanje će biti da li ćemo se suprostaviti kršenju naših evropskih vrijednosti i ideala ili ćemo i dalje nastaviti to nijemo posmatrati”, zaključuje on.

Advertisements

loading...

Facebook komentari