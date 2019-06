Objavljen video brutalnog napada u Splitu: Taksist mlati turiste?

🍺BRLJA TURIZAM🍺Nakon tećice evo i nokaut štakom.Kao što smo rekli kad povećaš radno vrime svake rupe više je alkohola, šta je više alkohola više je sranja. Šta je više sranja treba više policije za kontrolirat javni red i mir.A policija trenutno ne pokriva niti one logične punktove poput Bačvica pa na cesti iznad Bačvica možete zateći i ovakve scene ❤Petar Škorić malo je do 02h da radi svaka rupa stavimo do 04h, al ne centar nego cili grad. Jebe se tebe dozvoliš kaos i onda su svi odgovorni osim tebe.Sa strane struke možemo reći kako izbornik Dena unatoč viralnosti ovog poteza nije bio oduševljen. Kako kaže vidljivo je da pri samom zamahu nije korišten puni potencijal, već je štakom zamahnia iz lakta.#CroatiaFullOfChaos #MegaKnockuot

