Tinejdžer (19) iz St. Louisa priznao UBISTVO Zemira Begića

Johner je u vrijeme ubistva Begića imao 15 godina, a optužnica ga je teretila za saučesništvo, odnosno ubistvo drugog stepena.

Tokom istrage utvrđeno je da Johner nije bio osuđivan, te da je bio odličan učenik, a ujedno je bio i najmlađi među izvršiocima ubistva, prenosi “Srpska info“.

Begić je brutalno zatučen čekićem, a u vrijeme krvavog napada branio je svoju suprugu Arijanu.

Nakon ubistva koje je izazvalo revolt imigranata iz BiH u St. Louisu, uhapšena su četvorica tinejdžera, a u međuvremenu je osuđen saučesnik Fabian Lutz, i to kao direktni izvršilac ubistva na 25 godina zatvora. Osim dvojice pomenutih, zbog ubistva Begića uhapšeni su Travis Kidd i Robert Mitchell, koji su u vrijeme zločina imali 17 godina, pišu američki mediji.

Tridesetdvogodišnji Zemir Begić ubijen je pred očima svoje žene. Begić je pronađen bez svijesti i sa povredama na glavi, stomaku i licu oko jedan sat iza ponoći u jednoj ulici u St. Louisu.

Begić je bio u svom vozilu kada mu je prišlo nekoliko maloljetnih osoba i počelo udarati u njegov automobil. Nesretni muškarac je izašao ne bi li ih otjerao, ali su ga oni napali čekićem.

Tinejdžeri su nakon napada pobjegli, ali ih je policija nedugo zatim pronašla.

– Povukao me nazad kako bi me zaštitio i to je posljednje što je učinio. Dao je svoj život za mene – rekla je supruga ubijenog Arijana nakon zločina.

