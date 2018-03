Sejfović tvrdi da nije opljačkao banku: Kupio sam pancire za drugu osobu, a pobjegao zbog ljubavi

Sejfovićev branilac Muhidin Kapo kazao je kako Tužilaštvo nije dokazalo ko su bile dvije maskirane osobe koje su opljačkale banku, te treća koja ih je čekala u automobilu. Tvrdi kako je istraga išla u pogrešnom smjeru te da je izneseno niz indicija koje nisu potkrijepljene dokazom, piše “Klix“.

Kupio pancire i automobil za drugu osobu

Kapo je kazao kako Sejfović nije negirao da mu je jedna osoba tražila uslugu da nabavi pancire i automobil Alfa Romeo, ali ističe kako on nije znao da će biti iskorišteni za pljačku banke. Kupovinu je dogovorio putem interneta, a njegova sestra Amela Sejfović i njena drugarica Nizama Beširović nisu znale ništa o tome.

“Nakon kupovine vozila on ga je odvezao na Otoku i u njega je ubacio pancire. Vidio se s jednom osobom za koju je rekao da je iz RS-a, ali da boravi u Novom Sarajevu, a koja je zamolila Amela da mu nabavi pancire i automobil. Kazala mu je kako će doći još neki ljudi, da imaju ‘tipu’ i da će ga nagraditi za obavljeno. Sejfović je trebao biti vozač koji će odvući automobil u Hadžiće ili Blažuj kod nekog restorana. On nije učestvovao u pljački. Kada je vozio automobil bio je sam i tada je pozvao Arifa da mu pravi društvo, a potom i rođaka Sanela koji se pojavio s njegovom sestrom Almom. Iznenadio se kada je vidio sestru jer je mislio da je u Zenici. Tek tada je saznao za pljačku i smrt Keme Bašića”, rekao je Kapo.

Ističe kako Sejfović prilikom hapšenja nije imao nikakvo oružje, te da je mogao pobjeći odmah nakon što je saznao za pljačku da je kriv. Kazao je i to kako su osobe koje su pljačkale banku nosile trenerke i pancire, da su visoki i krupne građe, te da su imali dvije torbe od kojih je jedna manja data Sejfoviću.

“Sejfović je imao pantalone, džemper i crne patike, nije imao nikakvu duksericu. Niti jedan očevidac nije konkretno prepoznao Amela kao osobu koja je učestvovala u pljački, samo su potvrdili navode odbrane da su bile tri osobe izrazito krupne građe, a da se jedna od njih ponašala bahato i vikala. Ni sa snimaka videonadzora se ne može utvrditi da je bio on. Dio njegovog DNK pronađen je na jednom panciru, ali ne i na odjeći koja je nošena ispod njega, što nije logično”, rekao je Kapo.

Ne zna se ko je upucao Kemu Bašića

Po drugoj tački optužnice Sejfović se tereti za ubistvo u pokušaju jer, kako Tužilaštvo navodi, iz vozila Alfa Rome je ispucano prvo tri metka u pravcu automobila u kojem su bili zaštitari s namjerom da ih liše života.

“Tužilaštvo nije dokazalo ko je bio u vozilu i nemaju dokaz ko je prvi zapucao. Također, Tužilaštvo nije ponudilo adekvatne dokaze o tome koje pucao u pravcu Keme Bašića niti iz koje puške je pucano. Tvrde da su korištene dvije automatske puške od kojih jedna nije nikada pronađena. Ne zna se ko ga je pogodio što su utvrdili i vještaci Hamza Žujo, Nijaz Smajić i Dino Osmankadić”, kazao je dodavši kako njegov klijent ne može biti osuđen za ovo djelo.

Također, za tačku optužnice 7. gdje Tužilaštvo KS traži godinu dana zatvora zbog oštećenja tuđe stvari, Kapo je rekao kako je šteta u KPZ-u procijenjena na 200 KM i da je taj iznos Sejfović platio.

“Kazao je kako je to učinio u stanju duševne slabosti jer je saznao da mu je rođak upucan i čak da je ubijen, te kada je tražio od policajca da obavi poziv oni mu nisu dali zbog čega je izgubio kontrolu. Ali što je oštetio on je i namirio i sve mu se dobilo kroz uplate za kantinu koje su vršili njegovi roditelji”, kazao je Kapo.

Kazao je i to kako je tužilac spominjao pisma koja nemaju veze s ovim slučajem jer su nastale u vrijeme kada je Sejfović služio kaznu zatvora u Crnoj Gori, pa prebačen u Sarajevo. Također, rekao je kako je Sejfović imao novac kada je izašao iz zatvora jer mu je amidža ostavio 10.000 KM koje je trebao vratiti kada dođe u Njemačku i počne raditi.

Brutalno pretučeni

Kapo je kazao i kako su Sanel i Alma Sejfović davali prve iskaze pod nenormalnim okolnostima jer su bili brutalno pretučeni, a fotografije koje to dokazuju su prikazane tokom suđenja.

“Tražim da se moj klijent eventualno osudi za pripremu krivičnog djela i oštećenje tuđe stvari, ali da se u obzir uzmu se okolnosti, a ne samo otežavajuće kako Tužilaštvo traži. Radi se o osobi koja jeste osuđivana, ali blage naravi koja je predugo u pritvoru što je ostavilo na njemu traga. Tokom suđenja se držao fer i korektno, te smatram da se blažom kaznom može postići željeni efekat. Također, predlažem da mu se ukine pritvor”, zaključio je Kapo.

Nisam pružao otpor prilikom hapšenja

Sudu se obratio i Amel Sejfović koji je vidno uznemiren pročitao svoju odbranu kazavši kako je automobil Audi kupio 20-ak dana nakon što je izašao iz zatvora od novca koji ga je čekao nakon izlaska od amidže.

“Kako objašnjavate da sam imao novac po izlasku iz zatvora ako nisam radio. Nisam mogao opljačkati banku dok sam bio u zatvoru, a pustili su me jer su utvrdili da sam se resocijalizovao. Izašao sam s nadom da ću napustiti ovu državu i otići u Njemačku, započeti život. Od 20. godine sam u zatvoru i nakon dva mjeseca slobode ponovo sam uhapšen. Nisam bježao i bio sam dostupan organima gonjenja. Tokom hapšenja nisam bježao i nisam pružao otpor, već sam im sam otključao vozilo. Nije bilo potrebe za silu, pogotovo ne prema Almi. Rekli su kako im je rečeno da se radi o opasnim osobama te da su zato tako postupili”, rekao je Sejfović.

Kazao je kako taj dan Alma nije bila s njim, te da nikada ne bi pristao da pomogne određenoj osobi da je znao za pljačku i ubistvo. Tvrdi kako je za sve saznao kada je došao rođak Sanel, a da novac koji je oduzet tokom istrage pripada njegovoj porodici.

“Kada sam uhapšen rekao sam Tužilaštvu da ću, ako dokažu da je ijedna novčanica iz pljačke te banke, potpisati 20 godina zatvora. To sam rekao u prisustvu branitelja i zapisničara. Da je Alma učestvovala u pljački ne bi došla u Sarajevo već bi ostala u Zenici ili bi rekla za to kada je bila pretučena. Nisam porekao da sam kupio pancire i automobil i sve sam ja dogovorio, a ne Alma. Svjedok koji je prodao pancire potvrdio je da je razgovarao s muškom osobom. Radnicama banke sam postavio pitanje kako bi čule moj glas jer su kazale da su pljačkaši vikali, ali one ga nisu prepoznale”, rekao je Sejfović.

Nije me strah pravde

Istakao je kako nema logike da na panciru ima njegov DNK, a da ga nema na dukserici koja je bila direktno uz tijelo, kao ni na ostalim pronađenim odjevnim predmetima ili torbi. Optužio je Tužilaštvo kako se koristi pojedinim medijima za stvaranje pogrešne slike o njemu kao ubici, a da to niko od svjedoka nije izjavio. Naglašava kako je nanesena šteta njegovim roditeljima i maloljetnom bratu i sestri.

“Moja najveća krivica je što sam pomogao toj osobi i bjekstvo. Nisam pobjegao da bih bježao od pravde. Da sam se plašio pobjegao bih nakon što su me pustili iz pritvora. Da sam imao te pare za koje me optužuju, ne bih se krio u brvnari, već bih pobjegao iz države. Pobjegao sam jer sam htio prikupiti dokaze za sebe i svoju sestru. Kada sam bježao nisam ni očešao policajce, niti povrijedio ikoga o čemu svjedoči i snimak. Da sam onakva osoba kakvom me predstavljaju ne bi me uhapsili bez ispaljenog metka”, rekao je Sejfović.

Tražili da “sahrani” čuvare

Sa tugom je rekao kako je proveo osam godina u zatvoru i izgubio najbolje godine života. Nadu mu je dala djevojka s kojom je započeo vezu prije odlaska u zatvor u koju se, kako kaže, prvi put zaljubio.

“To je bio jedan od okidača da pobjegnem i sada znam da je to bila glupost koja me mogla koštati života. Ali koštalo me svega ostalog, pa i žene koju volim. Kada su me vratili u zatvor došli su im iz Tužilaštva i tražili od mene da ‘sahranim’ čuvare i tehničara, a da će mi u zamjenu dati imunitet za bjekstvo i smanjiti meni i sestri kaznu u ovom postupku. Oni nisu imali veze s tim. Kada izađem iz zatvora obećao sam da ću se odreći državljanstva BiH i otići odavde, ali neću halaliti nepravdu i krv. Ne tražim milost, samo da me ne sudite na osnovu indicija”, rekao je Sejfović.

Svjedoci saslušani zajedno

Advokatica Arifa Hajrovića Nina Kisić kazala je kako je Tužilaštvo uložilo niz nezakonitih dokaza koje su dobili fizičkim zlostavljanjem optuženih, da iskazi Alme i Sanela koji su pretučeni nisu snimani, te da je ima niz nedosljednosti.

“MUP-u KS je trebalo 5 sati i 20 minuta da ispitaju Almu za koju tvrde da je dala iskaz dobrovoljno i da je zauzvrat tražila imunitet. Toliko vremena za samo tri stranice na kojima nije potpisan zapisničar. Tužilaštvo je bilo najavilo dokaze o zlostavljanju Alme i Sanela, ali ne samo da ih nisu predložili tokom suđenja već ih nikada nisu predstavili”, kazala je Kisić.

Istakla je kako su svjedoci iz banke kazali kako su saslušavani zajedno u istim prostorijama, te da su informacije saznali jedno od drugih, a da je jedan od očevidaca pljačke kazao kako je vidio samo jednu osobu koja je iz banke otrčala prema vozilu.

“Dio DNK Arifa je pronađen navodno na sivoj dukserici, ali vještak je izjavila kako to nije fotografisano. Dat joj je veliki broj dokaza i samo uzorci Amela i Arifa, ali ne i zaštitara, pa se samim tim dosta toga nije moglo utvrditi. Zaštitar Mahir Pindžo rekao kako su bjegunci iz Alfa Romea pucali u pravcu blatobrana njihovog automobila, a ne prema njima. Niti jedan vještak nije mogao utvrditi od čijeg zrna je Kemo Bašić zadobio povrede od kojih je preminuo. Pretresi terena su vršeni mjesecima, a nije pronađen nijedan dokaz”, kazala je Kisić.

Zatražila je da se Arif Hajrović oslobodi i da mu se ukine mjera pritvora, te oslobodi plaćanja troškova suđenja jer je nezaposlen i nema imovine. Nastavak iznošenja završnih riječi odbrane zakazan je za 19. mart u 14 sati.

