Jezivo svjedočenje majke: Nermin brutalno tukao dječaka svaka 3 dana!

To piše u naredbi za sprovođenje istrage koju je viši državni tužilac Crne Gore Zoran Vučinić donio protiv Jovovićeve i Šišića kojima je jučer poslije saslušanja sudija za istragu Vladimir Novović odredio pritvor do 30 dana.

Dječak je preminuo u bolnici od posljedica surovih batina u ponedjeljak ujutro na Institutu za bolesti djece. Prema navodima naredbe, 34-godišnja Jovovićeva tužiocu je rekla da je Šišića upoznala preko društvenih mreža i da se on doselio kod nje oko 20. septembra 2017. godine iz Tuzle.

“Šišić se u početku normalno ponašao prema njenom djetetu, nakon čega je u novembru počeo da udara njenog sina, jer mu je smetalo što dijete plače.

Govorio je da dijete plače iz hira i udarao ga je otvorenom šakom po ustima, stisnutim pesnicama u lice, čupao ga za uši. To se dešavalo koliko se sjeća, ne svaki dan, moguće na dva-tri dana, a dešavalo se da kada se vrati kući primijeti modrice na djetetu, na čelu”, navodi tužilac u naredbi dio iskaza osumnjičene Jovovićeve, prenosi “Kurir“…

Ona je rekla da je početkom januara po povratku iz prodavnice, na glavi djeteta vidjela povrede i osporila tvrdnje Šišića da su one od pada na parket, navodno mu rekavši da je to od njegovih udaraca.

Jovovićeva je rekla da je Šišić, nakon što je tada odveo dijete kod doktora, “neko vrijeme” prestao da ga tuče.

“Misli da je to bilo krajem januara kada je Šišić ponovo počeo da udara dječaka otvorenom šakom po ustima, čupa ga za uši, da je to radio u njenom prisustvu i da je bila prisutna. Opominjala je Šišića da to ne radi i tada je dolazilo do svađe”, piše u naredbi.

Ona je rekla da je prije dva-tri dana kada se vratila od frizera kući, zatekla povrijeđeno dijete.

Imalo je modrice na obe strane lica, na čelu, a usne su krvarile, piše u naredbi. Osumnjičeni Šišić joj je, tvrdila je tužiocu, tada kazao da su se djetetu “vratile povrede”.

Priznao joj je da je dječaka udario po ustima otvorenom šakom, ali ne i da ga je udario po čelu i licu. Kaže da u to nije vjerovala, piše u naredbi.

Jovovićeva je tužiocu kazala da se njen sin u nedjelju probudio oko 10 sati i da je bio malaksao i da mu se spavalo skoro na svakih sat vremena.

“Zajedno su svo troje otišli na Ljubović između 12 i 13 sati. Vidjela je da je dijete pospano i malaksalo, da ga je Šišić izvadio iz kolica, jer je htio da dijete hoda. Bilo je malaksalo nakon čega je Šišić stavio dijete na ćebe na livadi i udario ga otvorenom šakom u predjelu usta. Dijete je potpuno malaksalo kada je Šišić pozvao telefonom Hitnu pomoć i krenuli su prema kući. Dijete je bilo kod Šišića u naručju. Kada su bili u blizini Kineske ambasade, došlo je vozilo Hitne pomoći i Šišić je otišao sa djetetom dok je ona pošla kod komšinice S.S. kojoj je rekla da dijete nije dobro i da ne daje znakove života, pa je zatim sa njom otišla taksijem do Dječije bolnice”, piše u naredbi tužioca Vučinića.

Dodala je i to da je krvava bijela majica dugih rukava sa policijskih fotografija Šišićeva.

“Tvrdi da ona ništa nije brisala sa zidova u kući već je to sigurno brisao Šišić. Ona ga nije vidjela da to radi, ali pretpostavlja da je to učinio”, piše u naredbi o sprovođenju istrage.

Tužilac tvrdi da Jovovićeva nije mogla da objasni zašto Šišića nije prijavila policiji i Centru za socijalni rad, ni zašto ga nije otjerala iz kuće kada je počeo da tuče njenog sina, osim objašnjenja da se bojala da Šišić može nešto da joj uradi, uprkos činjenici da je, po sopstvenom kazivanju, nikada nije udario.

Tužilac navodi da je “odbrana osumnjičene u dijelu gdje objašnjava razloge nečinjenja u pogledu zaštite svog djeteta od zlostavljanja i fizičkog nasilja koje je prema njenom sinu u kontinuitetu preduzimao osumnjičeni Šišić, usmjerena na umanjenje sopstvene krivice”.

“Tim prije što iz njene dalje odbrane proizilazi da Šišić u odnosu na nju nikad nije primijenio bilo kakav oblik fizičkog nasilja”, tvrdi tužilac. Također, dodaje se u naredbi, prikupljeni dokazi prilikom uviđaja nesporno ukazuju da je dijete zlostavljano i da je u dužem periodu osumnjičeni Šišić prema djetetu primjenjivao fizičko nasilje koje je za rezultat imalo smrt djeteta.

Šišić se na saslušanju kod tužioca branio šutnjom.

Šišić dijete stiskao za vrat, udarao šakama, čupao za uši

Naredbom o sprovođenju istrage Nermin Šišić se tereti da je 4. februara u Ulici Radosava Burića 71, u kući osumnjičene Jelene Jovović, ubio dijete, koje je prethodno zlostavljao od novembra do tog dana.

“Tako što je dijete u više navrata udarao šakama u predjelu usana, čupao za uši i stiskao za vrat, da bi 4. februara P. J. zadao više udaraca stisnutim pesnicama u predjelu glave, nanoseći mu teške i po život opasne povrede od kojih je dijete preminulo na Institutu za bolesti djece 5. februara oko 5 sati, pri čemu je okrivljeni bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje”, opis je krivičnog djela “teško ubistvo”, koje se osumnjičenom Šišiću stavlja na teret.

Osumnjičena Jovović se tereti za kršenje porodičnih obaveza, jer je od novembra do februara, kršenjem zakonom utvrđenih porodičnih obaveza ostavljala u teškom položaju člana porodice koji nije bio u stanju da se sam o sebi stara.

“Na način što je u više navrata u kući ostavljala svoje dijete staro 15 mjeseci nasamo sa okrivljenim Šišić Nerminom, iako je znala da okrivljeni njeno dijete zlostavlja, te protivno odredbi člana 70 stav 2 Porodičnog zakona Crne Gore svoje dijete nije štitila od ponižavajućih postupaka i kazni koje vrijeđaju ljudsko dostojanstvo djeteta”, piše u naredbi.

Pritvor zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svedoke

Viši tužilac Zoran Vučinić tražio je pritvor za Šišića zbog visine zaprijećene kazne, opasnosti od bjekstva i težine djela.

“Krivično djelo za koje je okrivljeni Šišić osnovano sumnjiv teško je zbog načina izvršenja i posljedice, pri činjenici da je okrivljeni u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu primjenjivao fizičko nasilje prema djetetu sa navršenih 15 mjeseci života, od kojeg djeteta je neuporedivo fizički jači i koje dijete mu nije moglo pružati bilo kakav otpor. Također, primjena takvog fizičkog nasillja imala je za posljedicu smrt djeteta od zadobijenih povreda koje mu je okrivljeni zadao kritične prilike”, obrazložio je tužilac.

Pritvor za Jovovićevu, tražio je zbog mogućnosti da utiče na svjedoke.

