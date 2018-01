Armin Mulić nakon bratove dženaze uputio brutalne riječi “prijateljima“ koji su igrali igrice dok se Aldin utapao!

Jučer je obavljena dženaza Aldinu Muliću, čiji je život 13. decembra odnijela nabujala i podivljala Miljacka. Sa njim je stradao i Irhan Fočo, konobar u nargila baru njegovog brata, koji je jedini pokušao da ga spasi. Armin Mulić, brat stradalog Aldina je sinoć postavio potresnu poruku upućenu “prijateljima“, barem ih je tako smatrao, koji nisu pružili “ruku spasa“ njegovom bratu, piše “Ekskluziva“.

– “Pognite glave vi pred čijim slijepim očima je tuga prekrila dvije duše. Neka ne zbore vaše nijeme riječi, kad se u toj tužnoj noći oglušiste na posljednje vapaje Aldina i Irhana. Vaši dlanovi što ne ispružiše ruku spasa… Skinite ordenje prijateljstva. “Šta vam je? Zašto jedni drugima ne pomognete?“ (Es-Saffat,25) Neka vas ne zovu prijateljima“, stoji na fotografiji koju je Armin Mulić postavio.

Podsjećamo, Armin Mulić je ranije za medije izjavio kako se šokirao kada je pogledao snimak video nadzora i shvatio šta se zapravo kobne večeri desilo.

– Imali su šansu da spase ova dva života. Nisu razmišljali, nego su igrali igrice, što sam vidio na video nadzoru. Nije moment da ih prozovem imenom i prezimenom, ali oni znaju ko su! Među njima i jedan gospodin inspektor policije koji je sjedio s njima, eto kakvi su. On je jedan od tih mojih starih drugova, za koje sam mislio da su mi prijatelji. Ne dao Allah nikome, ovo što ima u Bosni i Hercegovini, to nema nigdje. Od svih njih mog brata je pokušao spasiti mladić koji je u mom kafiću radio za plaću i on je moj brat, kako drugo da ga nazovem – pojasnio je Mulić ranije za Dnevni avaz.

