Ispaljeno pet hitaca: Mostarski pekar ponovo na meti reketaša?

Nakon što je 15. novembra bačena eksplozivna naprava pod njegov automobil “BMW X1”, koji je bio parkiran pred kućom, a krajem novembra i pred njegovu kuću, u noći s četvrtka na petak, nepoznate osobe ispalile su pet hitaca iz pištolja u izlog njegove pekare u Zaliku, prenosi “Avaz“…

Advertisements

Uništen izlog

Pri tome su osim na izlogu nastala oštećenja i u unutrašnjosti objekta.

“Slučaj se desio u petak ujutro u 3.30 sati. Pucano je s obližnjeg nadvožnjaka da ih ne bi uhvatila kamera. U pekari i ispred je postavljen video-nadzor koji pokriva i dio ulice. Radnik koji je došao tu u tri sata nije ništa čuo tako da su vjerovatno imali prigušivač. Radnici su me obavijestili ujutro, a ja sam u 5.30 sati pozvao policiju”, ispričao je Gigolaj.

Policija je, dodaje, stigla u šest sati te su se zadržali do 8.30. Gigolaj kaže da su tokom uviđaja pronašli metke, između ostalog, jedan je ostao zaglavljen na roleti.

S druge strane, iz MUP-a HNK sukazali da je ovaj slučaj u biltenu evidentiran jutros (subota) u 3.30 sati.

Ne zna ko su

Na pitanje sumnja li i na koga, Gigolaj kaže da zaista ne zna ko mu ovo i zašto čini.

“Stvarno ne znam ko je, šta je i kako. To je sve malo čudno. U policiji su me isto pitali nakon drugog slučaja ko mi ovo radi a ja sam im rekao da ne znam i da bi oni to trebali saznati. Međutim, nisu mi javili ni za ranije slučajeve da su nešto saznali. Ovi koji mi to rade očigledno vide da niko ništa ne otkriva i evo vidite šta rade. U opasnosti mi je posao, porodica i život, počinioci se ne otkrivaju, a to se moralo učiniti. Čudno je i što iz policije kažu da je jutros prijavljen zadnji slučaj, a zapravo je jučer ujutro. Ja se lično ne bojim za sebe osim za porodicu”, kazao je ogorčeni Gigolaj.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Advertisements

loading...

Facebook komentari