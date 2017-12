Brat Aldina Mulića otkriva istinu o potrazi i utapanju: Samo dva čamca traže mog brata, Aldin nije namjerno skočio u vodu, a drugove ću izbrisati iz života

Nakon što je Armin Mulić, brat nestalog Aldina (28) na Internetu kritikovao način na koji se traga za, najvjerovatnije, tijelom njegovog brata u izjavi za Source ponovio je te kritike, ali i opisao šta se dešavalo u noći kad su nestali Aldin i Irhan Fočo (24), mladić koji ga je pokušao spasiti.

– Izgubio sam oca, sad sam izgubio i brata, ostala je samo majka i dijete, moje i njegovo – shrvan je Armin Mulić.

Ispričao je ono što on zna o noći i okolnostima u kojima se desila tragedija…

– On je skliznuo niz travnati dio i upao u vodu. Upao je u vodu do pasa. Svi su vikali “Ne Ado, ne Ado”, on je govorio “Šta vam je? Ne može meni voda ništa…”

Tu ga je međutim povukla voda, no on je uspio nakratko se izvući i stao je na pločnik uz rijeku.

Stajao je tu, dok su se oni spuštali praveći lanac ruka u ruku. Ovaj zadnji mu je pružio ruku, no on je, tada već bez košulje, upao ponovo u Miljacku i počeo da pliva, ali više nije mogao izaći. I kada je Irhan primijetio da ne može izaći, skočio je da ga spasi, uhvatio ga je za struk, međutim onda je voda i jednog i drugog povukla.

Među 10 tih zvaničnih mojih prijatelja da to uradi jedan momak koji je samo radio kod mene za platu, znači. Ne znam šta da vam kažem… To se samo za brata uradi. A moji drugovi, ti navodni drugovi, to ću da izbrišem za sva vremena, jer mi ne trebaju takvi prijatelji, a i oni su jednim dijelom krivi za sve što se desilo.

Ako je već bio u pripitom stanju – ja svog druga nikad u takvom stanju ne bih ostavio metar dalje od mene, šta god želi da uradi. I ako je nagovještavao u prvom slučaju nekakvu glupost da se valja po podu, i ako su uspjeli da ga ubace u radnju, znači ne vidim nikakvu soluciju da puštaš tog čovjeka metar od sebe. Da je on to uradio odmah, znači, nikog ne bih krivio, ali krivim sve svoje drugove koji su bili prisutni tu što nisu reagovali na momka koji je bio u takvom stanju da nije bio pri svijesti šta radi.

