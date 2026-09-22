Trogodišnji dječak se utopio u bazenu: Uhapšena majka, spavala je pijana

Majka iz Indiane uhapšena je nakon što se njen trogodišnji sin utopio u bazenu dok je ona, prema navodima policije, bila pod utjecajem alkohola. Ejmi Džo Farber trebala je paziti na dijete, ali je zaspala nakon što je popila veću količinu piva. Sada je suočena s optužbom za zanemarivanje djeteta sa smrtnom posljedicom.Entoni Ausiker, glasnogovornik policije u Evansvilu, izjavio je da je Farber prošle subote oko dva sata popila šest ili više limenki piva Bud Ice od 0,7 litara. Sjedila je na terasi i trebala nadzirati sina koji se igrao u bazenu u dvorištu. Prema riječima glasnogovornika, umjesto da pazi na dijete, pila je dok nije zaspala u stolici.

Gost pronašao dječaka u bazenu

Policija navodi da je jedan od gostiju u kući u jednom trenutku primijetio da djeteta više nema u bazenu, pa je izašao u dvorište. Tamo je zatekao dječaka kako pluta licem prema dolje, pokraj prevrnutog zračnog madraca.

Gost je odmah pozvao vlasnika kuće. Zajedno su izvukli dječaka iz vode, započeli reanimaciju i pozvali hitnu pomoć. Pokušali su probuditi i majku, koja je reagovala tek kada je shvatila šta se događa s njenim sinom.

Kada su policajci i ekipa hitne pomoći stigli, Farber je pokušala sakriti prazne limenke piva. Ljekarski tim preuzeo je reanimaciju i hitno prevezao dječaka u bolnicu, gdje je potvrđena njegova smrt.

Bila agresivna prema policajcima

Farber je uhapšena zbog sumnje da je bila pod snažnim utjecajem alkohola dok je čuvala dijete, što se u Indiani tretira kao krivično djelo.

Odvedena je u bolnicu gdje su joj, prema sudskom nalogu, uzeti uzorci krvi radi analize na prisustvo alkohola i droga. Rezultati još nisu poznati.U bolnici je, prema policijskom izvještaju, postala agresivna i pljunula policijskog narednika. Navodno je bila ljutita jer joj nisu htjeli skinuti lisice.

Nakon izlaska iz bolnice, Farber je prebačena u zatvor okruga Vanderburg. Optužena je za zanemarivanje djeteta koje je rezultiralo smrću, a određena joj je jamčevina od 25.000 dolara u gotovini,piše Avaz

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