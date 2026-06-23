Čehinja poginula kod Drvara: Sudarila se sa ocem, pa odletjela pod kamion

Na području Drvara danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila 24-godišnja državljanka Češke Republike.

Nesreća se dogodila u 12.15 sati u mjestu Crljivica, kada je djevojka, upravljajući motociklom, udarila u motocikl koji se kretao ispred nje, a kojim je upravljao njen otac, također državljanin Češke.

Od siline udara motociklistkinja je izgubila kontrolu nad vozilom, nakon čega je sletjela i udarila u kamion koji se nalazio u blizini. Povrede su bile kobne i smrt je konstatovana na mjestu nesreće.

Njenom ocu je pružena ljekarska pomoć, a stepen njegovih povreda za sada nije zvanično potvrđen.

Policija je obavila uviđaj, a više informacija bit će poznato nakon završetka istrage o uzrocima nesreće,pišu Vijesti

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