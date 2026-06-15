Teške saobraćajne nesreće, smrtni slučaj u Neretvi…

Tokom proteklog vikenda na području Hercegovačko-neretvanskog kantona evidentirano je više saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo teške tjelesne povrede, dok je u rijeci Neretvi kod Konjica pronađeno tijelo muškarca iz Tuzle, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 12. juna u 17.05 sati na Novoj gradskoj magistrali u Mostaru sudarila su se dva motocikla, “Yamaha” kojom je upravljao G.S. (1993.) i “Suzuki” kojim je upravljao S.B. (1981.). Oba vozača zadobila su teške tjelesne povrede, a policija je obavila uviđaj.

Istog dana u 21.10 sati na magistralnom putu M-6 u mjestu Vrhovnik kod Čapljine automobil “VW Passat”, kojim je upravljao J.Š. (2002.) iz Čapljine, udario je pješaka I.B. (2003.) iz Stoca. Pješak je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, a uviđaj su obavili pripadnici policije.

U Blagaju je 13. juna u 15.15 sati na putu prema platou Starog grada teško povrijeđena D.F. (2005.), koja je upravljala vozilom “CF Moto”. Uviđaj je izvršen na mjestu nesreće.

Dan kasnije, 14. juna u 8.50 sati, na magistralnom putu M-17 u mjestu Orahovica kod Konjica sudarili su se motocikl “Benelli”, kojim je upravljao Š.M. (1977.) iz Visokog, i kombi “VW Transporter” kojim je upravljao M.D. iz Kiseljaka. Teške tjelesne povrede zadobio je vozač motocikla, koji je nakon ukazane pomoći u Općoj bolnici Konjic prebačen na dalje liječenje u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Policija je izvijestila i o događaju od 13. juna kada je u rijeci Neretvi, na lokalitetu Kalajdžinog potoka kod Konjica, pronađeno beživotno tijelo muškarca. Tijelo je uočio učesnik organiziranog spuštanja čamcem niz rijeku, nakon čega su na mjesto događaja izašli policijski službenici i ekipe Hitne pomoći.

Operativnim radom utvrđeno je da se radi o M.E. (1989.) iz Tuzle. Dežurni ljekar konjičke Hitne pomoći na tijelu je uočio povrede u predjelu glave, dok je smrt najvjerovatnije nastupila usljed utapanja.

U sklopu istrage policija je identificirala vlasnika rafting agencije i skipera, koji su privedeni radi kriminalističke obrade. O slučaju je obaviješten dežurni tužilac, a policijski službenici nastavljaju poduzimati mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, navedeno je u saopćenju MUP-a HNK, pišu vijesti.

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