U utorak dženaza i ukop Elme Godinjak-Prusac na groblju Vlakovo

Dženaza Elmi Godinjak-Prusac, koju je u petak usmrtio suprug u sarajevskom naselju Dobrinja, obavit će se sutra na Gradskom groblju Vlakovo. Ovaj slučaj femicida potresao je građane Sarajeva, ali i šire.

Dženaza će se klanjati u 14:00 sati, a ukop će se obaviti na Gradskom mezarju Vlakovo.

Iza Elme ostala je malena kćerka.

Zbog ubistva Godinjak, uhapšen je njen suprug Tarik Prusac s kojim je bila u procesu razvoda. Zločin se dogodio u petak u poslijepodnevnim satima na Dobrinji.

Nakon ubistva Prusac se dao u bijeg zajedno s maloljetnom djevojčicom, a uhapšen je u jednom od restorana na Baščaršiji.

“Prusac se sumnjiči da je jučer u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem, potom je počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s djetetom. Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio.”, saopćeno je ranije iz Tužilaštva KS.

Tarik Prusac je imao zabranu prilaska supruzi Elmi, prenosi Klix.

