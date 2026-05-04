Penzionerima u FBiH će “leći” novac, objavljeni su iznosi

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija dostiže 3.333,79 KM. Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851,03 KM.

Novi obračun

Za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine primjenjuju se novi iznosi, a osnovica za obračun najniže penzije iznosi 724,36 KM.

U zavisnosti od dužine radnog staža, najniže penzije iznose:

434,62 KM za manje od 20 godina staža,

470,83 KM za 20 do 25 godina staža,

507,05 KM za 25 do 30 godina staža,

543,27 KM za 30 do 35 godina staža,

615,71 KM za 35 do 40 godina staža,

688,14 KM za 40 i više godina staža.

Najniža invalidska i porodična penzija iznosi 651,92 KM, dok je zagarantovana penzija za korisnike sa 40 i više godina staža utvrđena na 842,44 KM.

Posebne kategorije

Najniža penzija za korisnike koji ostvaruju prava po posebnim propisima, uključujući boračke kategorije, iznosi 666,76 KM.

Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355,4 miliona KM, saopćeno je iz Zavoda.

