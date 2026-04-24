Otac preminule Džejle: Očekujem veću kaznu, oko Erdoana su se svi ušutili

Danas je u Kantonalnom sudu u Sarajevu izrečena prvostepena presuda u predmetu koji se vodi zbog smrti djevojčice Džene Gadžun (2).

Sud je prvooptuženog Suada Rožajca proglasio krivim za krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje i osudio na 10 godina zatvora. Njemu je izrečena i mjera zabrane vršenja ljekarskog poziva u trajanju od osam godina.

Drugooptužena Nina Jovanović također je proglašena krivom te je dobila kaznu od četiri godine i šest mjeseci. Njoj je zabranjeno vršenje ljekarskog poziva i funkcije u trajanju od šest godina.

Muamer Drapić, otac preminule Džejle Drapić

Trećeoptužena Jasmina Halimić (zloupotreba položaja) osuđena je na tri godine zatvora. Halimić je također dobila mjeru zabrane vršenja ljekarske funkcije u trajanju od tri godine.

Podsjećanja radi, optužnica u ovom predmetu je podignuta u junu 2023. godine, a iste godine je počelo i suđenje. Proces je trajao nepune tri godine.

Presudu je ispred Kantonalnog suda dočekao i Muamer Drapić, otac preminule djevojke Džejle Drapić.

“Smatram da bi kazne trebale biti strožije. Nadam se da će na drugostepenoj presudi biti maksimalna kazna zatvora jer je ovo premala kazna za ugašeni život jednog djeteta. Nadam se da će im se trajno zabraniti rad i oduzeti licenca da ne bi ubili još nečije dijete.

Tužlaštvo mora raditi po savjesti, a ne po stranačkim linijama. Imamo još neriješenih slučajeva poput slučaja Dženana Memić, zatim slučaj male Esme te Erdoana oko čega su se svi ušutili. Stranački podobni ljudi vode te slučajeve”, rekao je Muamer Drapić, pišu Vijesti.

