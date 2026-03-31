Preko noći ostao bez svega: Stočaru iz BiH snijeg ubio svu stoku

Slabašna krovna konstrukcija štale popustila je pod težinom obilnog snijega i usmrtila dvadesetak grla ovaca i jagnjadi u selu Tržac kod Cazina.

Prema riječima domaćina Mehmeda Džinića, nesreća se dogodila u petak, 27. marta, oko 12 sati.

“Palo je 70 centimetara snijega, zgrada je bila slaba i pala je, ubilo mi 15 ovaca i 5 janjaca”, kaže Mehmed.

Pojasnio je, kako javlja “Agroklub”, da je imao 30 ovaca i nekoliko jagnjadi te da se uz srušeni objekat nalazio i tor.

Džinići žive od uzgoja ovaca, a Mehmed priča da od toga prehranjuje porodicu i školuje dijete.

“Božija sudbina, od toga ne možeš pobjeći”, dodaje s teškim uzdahom.

Ipak, ne gubi vjeru u ljude, koji su pomoć najavili i to, kako kaže, zahvaljujući Ademu Ahmetaševiću koji je odmah stigao na njegovo imanje i pokrenuo akciju pomoći.

“Ima dobrih ljudi, neko će dati nešto para, neko ovcu. Jedan čovjek mi je već dotjerao kozu iz Stijene”, kaže on.

Institucije nijeme, vjeruje u pomoć naroda

Do sada,kako navodi, niko od predstavnika institucija ga nije posjetio. Zahvaljujući komšijama uspio je zakopati stradala grla.

Snijega ovdje još uvijek ima, najmanje 30 centimetara.

Preživjele ovce za sada je smjestio u garažu, dok je nevremena, poslije će se snalaziti i graditi novi objekat.

Mehmed ne traži puno, vjeruje da će mu narod pomoći kako bi prevazišao nesreću koja ga je zadesila.

Svi koji žele pomoći, uplate mogu izvršiti na broj žiro računa – 5723760000681679, na ime Mehmed Džinić, pišu Vijesti.

