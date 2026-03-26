Tragedija u Sarajevu: Iz Miljacke izvučeno beživotno tijelo

U prijepodnevnim satima na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu došlo je do nesreće u kojoj je jedna osoba poginula prilikom pada u Miljacku.

Policijska uprava Novo Sarajevo dana je oko 10.15 sati zaprimila informaciju da je u koritu rijeke Miljacka, uočeno tijelo.

Na teren su upućene ekipe policije, hitne pomoći i vatrogasaca.

Nakon izvlačenja tijela, u 10.30 sati, ljekar Hitne pomoći je konstatovao smrt ženske osobe.

Obaviješten je dežurni tužilac KTKS koji će rukovoditi uviđajem na licu mjesta, saopćeno je iz MUP-a KS.

Za sada nije poznato kako je došlo do ove tragedije.

Svakako da će više informacija o ovom slučaju biti poznato nešto kasnije, pišu Vijesti.

