Ponovno suđenje Samiru Novaliji za ubistvo zlatara: Advokat predložio nova vještačenja

U Kantonalnom sudu u Sarajevu, pred sutkinjom Belmom Čano-Sejfović jučer je počelo ponovno suđenje Samiru Novaliji kojem se na teret stavlja ubistvo sarajevskog zlatara Esada Šatare (76), koje se dogodilo 18. avgusta 2023. godine u njegovom stanu u ulici Čemerlina, na području općine Stari Grad Sarajevo.

Kako je za „Dnevni avaz“ istakao Novalijin advokat Izet Baždarević, jučer su na ročištu iznesene uvodne riječi.

– Tužilac i ja smo iznijeli uvodne riječi, pošto je ponovno promijenjen predsjednik Vijeća. To mora po zakonu odredbom 266. stav 3., ako je prošlo mjesec dana i ukoliko je novi predsjednik Vijeća, mora sve iznova. Sud je zakazao ročište za 5. mart 2026. u devet sati – istakao je Baždarević.

Također, jučerašnjem ročištu prisustvovao je i novi tužilac.

– Ja sam predložio da se provedu nova vještačenja medicinska, balistička, da se provedu i druga vještačenja, snimanje kamera, ono što je suština, sve ono što je Vrhovni sud Federacije BiH naložio da se ponovo provedu postupci, da se utvrdi sve ono što je sporno. Ima dosta toga spornog. Nikako, recimo, nije utvrđeno s koje udaljenosti je pucano. Predložio sam nova vještačenja, dostavio sam Sudu u pismenoj formi, tužiocu koja vještačenja treba da se provedu, po kojim osobama, s kojim adresama – kaže nam advokat.

