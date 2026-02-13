Djevojci kojoj je amputirana noga nakon tramvajske nesreće, još uvijek se bore za život

U jučerašnjoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu povrijeđena je djevojka od 17 godina kojoj je amputirana noga.

Kako je potvrđeno za “Avaz” njoj se ljekari još uvijek bore za život.

– Nastavljamo intezivnu reanimaciju i terapiju – potvrdio je direktor Opće bolnice, prof. dr Ismet Gavrankapetanović za Avaz

Podsjećamo, u nesreći je život izgubio muškarac rođen 2003. godine, čije tijelo je izvučeno s mjesta nesreće nakon višesatne intervencije nadležnih službi.

U istoj nesreći povrijeđene su četiri osobe.

Nadležne institucije nastavljaju rad na prikupljanju svih relevantnih informacija kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.

