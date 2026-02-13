Crna hronika

Djevojci kojoj je amputirana noga nakon tramvajske nesreće, još uvijek se bore za život

3.7K  
Objavljeno prije 27 minuta

Nastavljamo intezivnu reanimaciju i terapiju, potvrdio je direktor Opće bolnice

U jučerašnjoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu povrijeđena je djevojka od 17 godina kojoj je amputirana noga.

Kako je potvrđeno za “Avaz” njoj se ljekari još uvijek bore za život.

– Nastavljamo intezivnu reanimaciju i terapiju – potvrdio je direktor Opće bolnice, prof. dr Ismet Gavrankapetanović za Avaz

Podsjećamo, u nesreći je život izgubio muškarac rođen 2003. godine, čije tijelo je izvučeno s mjesta nesreće nakon višesatne intervencije nadležnih službi.

U istoj nesreći povrijeđene su četiri osobe.

Nadležne institucije nastavljaju rad na prikupljanju svih relevantnih informacija kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh