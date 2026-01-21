Crna hronika

Pronađen mrtav brat Nemanje Vidića

Objavljeno prije 1 sat

Brat Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je mrtav.

 Foto: Printscreen/X/Miloš Miki Nikolić | Užasne vijesti: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

Informacija koju je u utorak navečer objavio Telegraf potvrđena je i za Sport Klub.

Dušan Vidić bio je stariji brat nekadašnjeg kapitena Manchester Uniteda, Crvene zvezde i reprezentacije Srbije, Nemanje Vidića.

U ovom trenutku nije poznato više detalja o uzrocima smrti.

Dušan i Nemanja su u mladosti zajedno trenirali fudbal u Jedinstvu iz Užica, ali je stariji brat kasnije promijenio sport, okrenuo se košarci i ostvario zapaženu karijeru na parketima širom Srbije,piše N1


