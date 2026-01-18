Objesio se pritvorenik u KPZ Igman: Bio osumnjičen za bludnje radnje nad osobom mlađom od 15 godina

Riječ je o 34-godišnjem muškarcu, koji je pritvoren prije dva dana, a njegovo tijelo je pronađeno danas u popodnevnim satima

U KPZ na Igmanu danas oko 12.40 sati objesio se 34-godišnji pritvorenik. Radi se o muškarcu K.A. rođenom 1991.godine u Sarajevu, koji je doveden prije dva dana u pritvor, a uhapšen je i osumnjičen zbog bludnjih radnji nad maloljetnom osobom.

Raport saznaje da je izrezao plahtu o koju se, na kraju, objesio. Njega su tokom kontrole pronašli zatvorski čuvari.

O svemu je upoznat i dežurni tužilac Tužilaštva KS.

Pritvor mu je odredio Općinski sud u Sarajevu pod sumnjom da je izvršio bludne radnje nad osobom mlađom od 15 godina i nanošenja lakih tjelesnih povreda.

