Trudnica iz BiH pokušala opljačkati turistkinju, nije znala da je policajka

Neobičan pokušaj džeparenja u Veneciji završio je hapšenjem trudnice iz Bosne i Hercegovine, i to nakon što je pokušala opljačkati turistkinju koja se ispostavila kao pripadnica italijanskih karabinjera.

Prema pisanju italijanskih medija, 24-godišnja državljanka BiH, već poznata policiji u Veneciji, zajedno s još dvije žene pratila je stariju gospođu iz Rima koja je grad obilazila u društvu svoje kćerke. Ono što osumnjičene nisu znale jeste da je kćerka policajka zaposlena u rimskoj jedinici karabinjera.

Incident se dogodio u blizini Trga Svetog Marka, gdje je policajka primijetila sumnjivo ponašanje žena koje su se kretale oko njih. U jednom trenutku u rukama jedne od osumnjičenih ugledala je novčanik koji je bio identičan onom njene majke. Odmah se predstavila i pokušala ih zadržati.

Jedna od žena tvrdila je da je novčanik pronašla na tlu i namjeravala ga vratiti, ali objašnjenje nije uvjerilo majku i kćerku. Situaciju je dodatno zakomplikovao bijeg treće saučesnice, koja je iskoristila gužvu i udaljila se s mjesta događaja.

Policajka je ubrzo pozvala kolege iz Venecije, koji su stigli i priveli trudnicu iz BiH i još jednu osumnjičenu ženu. Kako je 24-godišnjakinja u poodmakloj trudnoći, dežurni tužilac Stefano Strino naložio je njeno puštanje iz pritvora. Ipak, ubrzo joj je uručeno novo rješenje o zadržavanju zbog ranijih krivičnih djela, navode Nezavisne.

(24sata.info)

