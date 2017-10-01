Saobraćajna nesreća kod Јajca: Automobil izvučen iz Vrbasa

U mjestu Zelenkovac, između Donjeg Vakufa i Јajca, obustavljen je saobraćaj zbog izvlačenja automobila iz rijeke Vrbas.
Kako javlja reporter RTRS, nezgoda se dogodila tokom noći, kada je ženska osoba, koja je upravljala vozilom, sletjela u Vrbas.
Prema saznanjima, nema smrtno stradalih.
