Teška saobraćajna nesreća u Hadžićima: Poginuo pješak

Na magistralnom pravcu M-17 jutros oko 06.20 sati, u mjestu Donji Hadžići, dogodila se saobraćajna nesreća. Tom prilikom došlo je do udara i obaranja pješaka od putničkog automobila.

Pješak (1951) je od zadobijenih povreda podlegao na mjestu nesreće, čiju je smrt konstatovao ljekar Hitne pomoći.

Vozač koji je upravljao motornim vozilom je ostao na mjestu događaja.

Obaviješten je dežurni tužilac KTKS, a policijski službenici su na terenu.

Saobraćaj na tom dijelu puta je potpunosti obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce, saopćeno je iz MUP-a KS, pišu Vijesti.ba.

