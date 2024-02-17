U saobraćajnoj nesreći kod Prnjavora poginuo pješak

Pješak čiji identitet nije poznat poginuo je juče 1. decembra na magistralnom putnom pravcu Prnjavor- Derventa kada ga je udario opel kojim je upravljao N.P. (33) iz Dervente.

Nesreća se desila u mjestu Donji Štrpci, oko 23.17.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor.

“Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode a naložena je identifikacija i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske”, rečeno je iz Tužilaštva, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari