Crna hronika

U saobraćajnoj nesreći kod Prnjavora poginuo pješak

7.3K  
Objavljeno prije 59 minuta

Nesreća se desila u mjestu Donji Štrpci, oko 23.17.

 policia RS - N1

Pješak čiji identitet nije poznat poginuo je juče 1. decembra na magistralnom putnom pravcu Prnjavor- Derventa kada ga je udario opel kojim je upravljao N.P. (33) iz Dervente.

Nesreća se desila u mjestu Donji Štrpci, oko 23.17.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor.

“Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode a naložena je identifikacija i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske”, rečeno je iz Tužilaštva, pišu Vijesti.ba.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh