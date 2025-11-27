Smrt bebe iz Konjica: Tužilaštvo HNK objavilo prve nalaze, poznato od čega je dječak preminuo

Prema do sada utvrđenim informacijama, dijete je u nedjelju navečer dovezeno na Centar urgentne medicine SKB Mostar bez znakova života, a pokušaji reanimacije bili su bezuspješni.

Prema navodima zdravstvenih ustanova, roditelji su najprije potražili pomoć u Domu zdravlja Konjic, nakon čega su upućeni u Opću bolnicu Konjic. Nakon pregleda, liječnici su ih uputili prema Mostaru.

Međutim, u tom trenutku nije bilo dostupnog sanitetskog vozila pa su roditelji bili primorani krenuti osobnim automobilom. U međuvremenu su kontaktirali policiju, koja ih je uz pratnju i rotacije provela do Mostara. Dječaka je u Mostaru preuzeo tim Doma zdravlja Stari grad te ga hitno prevezao do SKB Mostar, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt.

Na službeni upit portala Hercegovina.info, Tužilaštvo HNK potvrdilo je da su poduzete istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti. Po nalogu tužitelja obavljena je obdukcija i uzeti su uzorci za analizu. Prema nalazu vještaka, smrt je nastupila uslijed komplikacija Mekelovog divertikula, odnosno upale praćene rupturom, što je dovelo do šoka i teških metaboličkih poremećaja.

“Po nalazu i mišljenju vještaka, utvrđeno je da je smrt bebe nastupila zbog komplikacija Mekelovog divertikula (upala sa rupturom) praćenih šokom i metaboličkim poremećajima, što se odrazilo povišenom ureom i glukozom u krvi”, navode iz Tužilaštva.

Na zahtjev tužitelja prikupljena je sva medicinska dokumentacija ustanova uključenih u postupak pregleda i prijevoza djeteta, a kompletan spis je dostavljen vještaku sudske medicine radi dodatnog vještačenja. Nakon što pristigne konačno stručno mišljenje, tužitelj će analizirati sve prikupljene dokaze i donijeti tužiteljsku odluku.

Facebook komentari