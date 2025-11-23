Antwerpen: Državljanin BiH osumnjičen za ubistvo supruge

U jednom hotelu u Antwerpenu, u ulici De Keyserlei, dogodilo se ubistvo žene za koje je osumnjičen 46-godišnji muškarac iz Bosne i Hercegovine.

Kako javljaju belgijski mediji, policija je uhapsila Osmana H. iz BiH zbog ubistva svoje supruge.

Navodno je Osman sam izašao ispred hotela i prolaznicima rekao da pozovu policiju jer je “uradio nešto strašno svojoj supruzi”.

Osman H.

Kada su policajci stigli na mjesto događaja, zatekli su 53-godišnju ženu teško povrijeđenu. Hitne službe su pokušale reanimaciju, ali je ona podlegla povredama.

Tačan uzrok smrti još uvijek nije poznat.

Osmanu H. je određen pritvor.

