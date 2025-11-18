Anis Kalajdžić osumnjičen za teško ubistvo ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja…

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko–neretvanske županije podnijeli su 17. studenog 2025. godine izvješće Županijskom tužiteljstvu u Mostaru protiv A.K. (1992.) iz Mostara, potvrđeno je iz MUP-a HNŽ.

Kako se navodi u službenoj objavi, A.K. se tereti za kazneno djelo “Teško ubojstvo ženske osobe” iz članka 166a stavak 1 i 2 Kaznenog zakona Federacije BiH, počinjeno na štetu A.J. (1993.) iz Kalesije.

Uz navedeno, protiv njega je podneseno i izvješće za kazneno djelo “Neovlaštena nabava, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje” iz članka 65 stavak 1 točke a, b i c Zakona o oružju i streljivu HNŽ.

Kako MUP HNŽ navodi, predmet je proslijeđen nadležnom tužiteljstvu radi daljnjeg postupanja.

Anis Kalajdžić, osumnjičen za ubojstvo mlade djevojke počinjeno u nedjelju 16. studenoga u Mostaru, predan je danas u 18.30 u nadležnost Tužiteljstva Hercegovačko neretvanske županije. Kalajdžić je…

