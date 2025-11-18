Crna hronika

Oglasio se otac ubice: “Anis je bio jedna dobričina i momak koga su svi voljeli. Volio je tu djevojku”

Objavljeno prije 8 minuta

Tragedija i uništene porodice – istakao je fudbalski as za Republiku.

Fudbalska legenda Avdo Kalajdžić, otac Anisa Kalajdžića (33), ubice iz Mostara i fudbalskog sudije koji je ubio svoju bivšu djevojku Aldinu Jahić (32) hicem iz pištolja, jedva je smogao snage da progovori.

“Moja porodica i ja smo shrvani bolom u našim srcima i dušama. To je neopisivo teško za nas. Žao nam je nevine i drage djevojke koja je izgubila život.

Kad bih mogao sve da vratim, volio bih da se to desilo meni, a ne toj divnoj djevojci – rekao je Avdo i dodao:

Slomljen sam i zbog sudbine svog sina koji je bio dijete za primjer u gradu i šire. Anis je bio jedna dobričina i momak koga su svi voljeli.

Bio je sportista, sportski radnik i sudija koji je uzorno radio. Volio je tu djevojku i imali su planove za život, ali nešto se prelomilo strašno u njegovoj glavi i završilo tragično za obje porodice

Želim im mir i mir za njihovu dragu Aldinu.

– Šta se dogodilo u njegovoj glavi sada je teško reći, a razlozi su besmisleni, jer on više nema djevojke, nažalost svih nas. Teško je bilo šta reći. Bol i tuga su nepodnošljivi.

