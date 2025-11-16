STRAVIČNE RIJEČI FUDBALSKOG SUDIJE KOJI JE ALDINI PUCAO U GLAVU: “Doživotna suspenzija, nakupilo joj se…”

Pa je tako, na svom Fejsbuk profilu, javno pisao o njima i kako im je, kao sudija, “davao doživotne suspenzije”.

Kalajdžić je, kako je sada otkriveno, optužen zbog ugrožavanja sigurnosti na štetu bivše djevojke.

“Doživotna suspenzija, nakupilo se kartona”

U komentarima na objavi na Fejsbuku, Kalajdžić je javno komentarisao bivšu devojku,piše Kurir

– Jesi li se to opet zaljubio? – napisao mu je prijatelj pre godinu dana.

– Odljubio, opet slobodan – odgovara Kalajdžić.

– Je l joj bio drugi žuti ili direktan crveni?! – pita prijatelj.

– Doživotna suspenzija, nakupilo joj se kartona – odgovorio je Kalajdžić.

Bježala od ubice

Podsjetimo, sinoć se u Mostaru dogodilo ubistvo.

Prema prvim informacijama, devojka Aldina Jahić je od ubice bežala s Autobuske stanice i utrčala je u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć, a navodno je uspela i da pozove policiju.Međutim, muškarac ju je sustigao i pucao na nju pištoljem usled čega je ona preminula na licu mesta.

Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo

Za ubistvo se sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog fudbalera Avde. Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio fudbalski sudija koji je za svoj rad dobijao pohvale.

Kalajdžić je nedavno nabavio i prijavio pištolj, kako bi se zaštitio jer navodno zato što dobija pretnje jer je fudbalski Preselila se u Mostar zbog posla

Kako je objavljeno, Aldina Jahić se u Mostar preselila iz Sarajeva i to zbog posla.

Sumnja se da je Kalajdžić usmrtio Aldinu jer ga je ostavila.Mlada, perspektivna, društvena, sposobna, pametna, lepa. Zračila je posebnom energijom, tako kažu ljudi koji su je lično poznavali. Ni slutila nije ni ona, a ni oni da će njen život biti okončan upravo u ovom gradu. Kraj je došao neočekivano, prerano, prisilno. Ubijena je. Njen život je zaustavljen (samo)voljom našeg sugrađanina za kojeg se ispostavilo da je predator. Ima li išta gore? Teško. Rahmet joj duši i neka joj je laka zemlja.

Facebook komentari