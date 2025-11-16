Kalajdžić optužen za ugrožavanje sigurnosti, u januaru ga prijavila druga djevojka: Nije imao dozvolu za nošenje oružja

Iako je kasno sinoć nakon okončanog uviđaja dežurna kantonalna tužiteljica Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić kazala da je nesretna djevojka, Aldina Jahić primala prijetnje od Anisa Kalajdžića, a koje nije prijavljivala policiji, na današnjoj pres-konferenciji ministar MUP – a HNK, Marijo Marić je to potvrdio.Poduzeli smo sve inicijalne provjere u tom smjeru i zaista na taj način nema ništa evidentirano – kazao je Marić.

Međutim, na naše pitanje je li bilo prijava u ranijem periodu protiv osumnjičenog od drugih osoba, načelnik Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK, Mirza Rožajac dao je potvrdan odgovor,piše Avaz

-To je tačno. Taj događaj se desio u januaru ove godine kada je jedna ženska osoba prijavila osumnjičenog za slične stvari, tj.za krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti i protiv njega je Policijska uprava Mostar podnijela izvještaj Tužilaštvu HNK. Protiv osumnjičenog je podignuta i potvrđena optužnica kod Općinskog suda u Mostaru i mislim da je ročište zakazano za skorašnji period-kazao je Rožajac.

Inače, Marić je naglasio je da je jako puno u općem eteru dezinformacija, a jedna od njih je da Kalajdžić nije imao dozvolu za oružje, odnosno, da mu MUP HNK nije izdao takav certifikat.

