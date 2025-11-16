Protiv Anisa Kalajdžića je ranije podignuta optužnica zbog ugrožavanja sigurnosti druge ženske osobe

Anis Kalajdžić je osumnjičen zbog sinoćnjeg ubistva Aldine Jahić u Mostaru, a kako Klix.ba saznaje, tokom ove godine je podignuta optužnica protiv njega zbog ugrožavanja sigurnosti druge ženske osobe.

Sada se nameće pitanje zašto Kalajdžić nije bio pod nadzorom ukoliko je već prijavljivan zbog ugrožavanja sigurnosti i ukoliko je podignuta optužnica protiv njega.

Ovaj predmet je trenutno u radu te se tek očekuju zvanične informacije o samom toku. Prema još nepotvrđenim informacijama, osumnjičeni je od prošlog mjeseca imao dozvolu za pištolj. Iz MUP-a HNK su nam rekli da trenutno provjeravaju ove navode.

Prema informacijama MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u mostarskoj ulici Trg Ivana Krndelja je sinoć u 17:55 sati došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Odmah su na mjesto događaja izašli pripadnici policije te je utvrđeno da je prilikom upotrebe vatrenog oružja smrtno stradala A.J. (1992).

Zbog osnova sumnje da je izvršio gore navedeno krivično djelo, uhapšen je A.K.(1992) te je u toku kriminalistička obrada.

Dežurna tužiteljica HNK Vesna Pranjić, koja je rukovodila uviđajem, potvrdila je za Klix.ba da je žrtva ranije primala poruke prijetećeg sadržaja od počinitelja.

Međutim, nije ih prijavila te se Tužilaštvo HNK upoznalo s ovim informacijama od njenih prijatelja nakon ubistva.

Prema informacijama svjedoka, Aldina je pokušala pobjeći u objekt na platou Željezničke stanice kako bi se sakrila od Kalajdžića, ali ju je on sustigao u ugostiteljskom objektu i ubio.

